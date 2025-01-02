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國防、TPASS及租補預算能跟地方要？財政部長這樣說

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部長莊翠雲至立法院財政委員會備詢。記者季相儒／攝影
財政部長莊翠雲至立法院財政委員會備詢。記者季相儒／攝影

財劃法》去年12月20日三讀修正通過後，中央政府需額外釋出3,753億元財源給地方，民進黨立委郭國文2日質詢時批評，修法草率，許多縣市分配金額高於其預算數，建議中央思考針對國防、TPASS通勤月票、租金補貼等政策向地方徵收協助金。

立法院財政委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關財政部主管台灣土地銀行、財政部印刷廠、台灣菸酒公司預算營業部分，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。

民進黨立委郭國文在財政委員會質詢時提到，《財劃法》第33條規定「各上級政府為適應特別需要，對財力較優之下級政府得取得協助金。」建議財政部考慮動用此條款，針對國防、TPASS通勤月票、租金補貼等政策向地方徵收協助金，避免中央財政因新增支出而削減重要政策經費。

郭國文批評，修法造成地方政府分配的補助金額普遍超過其年度預算，部分縣市甚至出現「不收稅也能花不完錢」的狀況，去年地方歲計賸餘達648億元，顯見資源分配不均問題。他強調，若不採取反制措施，將對國防經費、勞保基金撥補、租金補貼等重要政策造成嚴重衝擊。

對於是否動用《財劃法》第33條，財政部長莊翠雲表示，此規定目前尚未動用，但在必要時可採取相關措施，後續將與行政院主計總處共同討論。她進一步說明，財劃法修正後，中央需檢視哪些業務適合移轉給地方，確保錢隨事權的合理分配。

國民黨立委賴士葆則質詢修法後「錢隨事權」的落實情況，要求財政部說明中央業務移撥的評估進展。郭國文則批評，當初《財劃法》僅用3分鐘倉促通過，未充分評估衍生的後遺症，導致地方政府財源浪費與中央政策執行受阻的隱患。

莊翠雲承諾，財政部將持續與主計總處合作，檢視財政資源分配機制，並適時運用法律賦予的權限，以確保重要政策得以維持執行，呼籲各界關注財政平衡與責任分擔，共同面對修法帶來的挑戰與機會。

租金補貼 財劃法 財政部

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