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財劃法影響！地方恐負擔28%租金補貼 內政部：請自籌財源

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳（右1）今在記者會上回應時事，被問及財劃法影響內政部民生政策，未來地方跟中央如何分配。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳（右1）今在記者會上回應時事，被問及財劃法影響內政部民生政策，未來地方跟中央如何分配。記者張曼蘋／攝影

立院日前三讀通過財劃法修正，內政部說明年將至少刪減約283.5億元支出，占總額28％，才能勉強打平，遭藍營黨團質疑公然造謠。內政部長劉世芳表示，租金補貼在前年跟去年由中央全額負擔，今年受新財劃法影響，「可能要請各縣市自己負責28%金額」，將要請地方自籌財源。

劉世芳今在記者會上回應時事，被問及財劃法影響內政部民生政策，未來地方跟中央如何分配，她說2021年時行政院要求國土署租金補貼，約略按照中央負責75％、地方負責25％，但到前年至去年改由中央全額負擔，現在立院通過財劃法，若以2021年比例推算回去，可能要請各縣市自己負責28%金額。

劉世芳說，若用100%計算，目前核定戶數最多是台中，將近十五萬戶；再來是新北、桃園，以六都最多，若以台中最多計算，可獲得租金補貼高達是61億左右，不過若114年預算是按照新的財劃法分配，就會請地方自籌財源約28％或25％。

內政部政務次長董建宏也說，114年預算就是照案編列，以未來財劃法走下去，中央不可能有這麼多錢，會影響到未來分配，基於試算原則，按照110年規範去調配，各縣市政府就會按照財政能力來負擔，不單止是租金補貼，也包括市區道路、行人安全計畫等，過去為基於有效推動生命安全保障相關建設，由中央全額補助，未來會強化跟地方合作及經費負擔。

董建宏表示，過去許多民生政策都是透過中央統籌，有些縣市財政狀況不好，還是有相當比例民生需求，由中央統籌分配來幫助，但未來只能視財政狀況補助。

內政部 劉世芳 國土署 租金補貼 財劃法

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