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去年12月製造業PMI指數回跌至50.8% 中經院：觀望等川普起手式

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
川普即將展開第二次任期，全世界都在等川普可能祭出的政策。（路透）
川普即將展開第二次任期，全世界都在等川普可能祭出的政策。（路透）

中華經濟研究院今天發布2024年12月季調後之台灣製造業PMI連續2個月擴張，惟指數回跌0.6個百分點至50.8%，主要仍是因為終端需求不明朗，雖有一些短單及急單，但不是長單，2025年第一季能見度仍不高，廠商仍處於觀望狀態。中經院院長連賢明解讀「目前屬於平盤整理格局」，後續要看川普就職時才會比較明朗，終端需求才會比較確定。中經院台灣PMI調研團隊副研究員陳馨蕙則說：「大家都在等川普的起手式」。

值得注意的是，製造業未來六個月展望指數已經連續4個月緊縮，且12月指數續跌1.8個百分點至46.1%，是為2024年1月以來最快緊縮速度，六大產業全數皆回報未來六個月展望呈現緊縮。

連賢明指出，12月PMI指數回跌0.6個百分點至50.8%，原本預期以為第四季是旺季，但旺季沒有想像的旺，雖有一些訂單，但現在只有短單，沒有長單；其二、本來預期中國大陸刺激經濟措施，及美國政策愈來愈明朗，但目前看起來廠商都在觀望，這不算壞消息，也看不出來有非常好的消息，屬於平盤整理狀況。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城指出，台灣製造業PMI的原物料價格連三個月收斂，廠商漲幅壓力減小，生產製造成本暫時釋放。此外，廠商人力僱用指數往上，表示大家對2025年樂觀中有期待。

中經院副院長王健全表示，主計總處及央行都上調2025年經濟成長率，最大原因是認為川普政策調整可能是下半年甚至到2026年，川普可能會考慮如果現在實施高關稅，會影響2026年期中選舉，因此可能先釋放利多，先降稅讓美國2025年、2026年景氣都不錯，讓選舉先過關。

中經院12月經季節調整後之台灣製造業PMI50.8%，連續2個月擴張，惟指數回跌0.6個百分點。經季節調整後之新增訂單與生產指數皆連續3個月擴張，惟二指數分別回跌4.6與2.4個百分點至50.9%與52.1%，是製造業PMI擴張趨緩的主因，原因是終端需求仍不明朗，以致新增訂單與生產指數呈現擴張趨緩走勢。

中經院分析， 川普加稅言論與中國大陸汰舊換新政策，部分關鍵物料與消費性相關零組件以及IC設計回報有短急單出現，因此電子暨光學產業新增訂單與生產指數皆已連續2個月擴張，未完成訂單中斷連續3個月緊縮轉為擴張，指數續揚3.1個百分點至51.8%，為2024年6月以來最快擴張速度。不過由於2025第一季能見度尚不明朗，未來六個月展望連續4個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數回升2.2個百分點至48.2%。

至於交通工具產業，近日日產汽車傳出整併消息，陳馨蕙表示，業者提到日產要共組面對電動車挑戰，這幾家在台原廠目前未受影響，也在等待變化及調整，因此對未來展望相對低迷與保守。交通工具產業未來展望指數由2023年7月以來最快緊縮速度41.2%回升3.2個百分點至44.4%，連續第3個月緊縮。

2024年12月未經季節調整之台灣非製造業NMI續揚1.9個百分點至56.5%，多數內需產業進入旺季，商業活動與新增訂單指數雙雙攀升至 2024 年 7 月以來最快擴張速度。非製造業未來展望連續14個月擴張，隨房市降溫、民生相關零售業旺季檔期已過，指數微跌0.1個百分點至50.5%。

PMI 製造業

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