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川普上任倒數 中經院12月PMI指數回跌呈現平盤整理格局

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中華經濟研究院2日發布2024年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.8。（本報資料照片）
中華經濟研究院2日發布2024年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.8。（本報資料照片）

中華經濟研究院2日發布2024年12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為50.8，指數回跌0.6，已連續二個月擴張，但擴張速度趨緩。中經院院長連賢明表示，目前呈現「平盤整理」格局。

連賢明指出，去年12月PMI指數回跌主因終端需求仍不明朗，使得新增訂單與生產指數呈現擴張趨緩走勢。雖部分子零組件業者因川普加稅言論與中國大陸汰舊換新政策，部分關鍵物料與消費性相關零組件以及 IC設計回報有短急單出現。

中經院資料顯示，電子暨光學產業的新增訂單與生產指數皆已連續二個月擴張，未完成訂單中斷連續三個月緊縮轉為擴張，指數續揚3.1至51.8，為2024年6月以來最快擴張速度。但，2025年第1季能見度尚不明朗，未來六個月展望連續四個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數回升2.2至48.2。

此外，連賢明還提到，雖然去年第4季旺季不旺，但也不算是壞消息，不過確實也看不太出來有非常好的消息，「廠商普遍仍在觀望後續川普真的就職後，終端需求是否確立，才會比較明朗」。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢也說，目前沒有新消息，但也沒有好消息、壞消息，廠商仍在觀望，靜觀其變。不過，美國景氣還是很好，AI發展也不錯，高科技的需求肯定是有的，再加上大陸景氣也漸漸回穩，房價也未再跌下去了。整體來說，全球景氣並沒有那麼差。

中華經濟研究院第三研究所副研究員陳馨蕙形容，廠商都在等川普2.0的「起手式」，並不代表廠商這陣子的觀望是沒有所作為。

關於國內房市，連賢明表示，觀察台灣非製造業經理人指數（NMI）當中的營造暨不動產部分，住宅部分確實沒那麼好，也已看到廠商對未來展望變得比較差，可是在商辦方面，目前景氣看起來仍相當不錯。

12月未經季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續26個月擴張，指數續揚1.9至56.5。

川普 景氣

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