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12月PMI指數回跌旺季不旺 中經院：廠商憂心川普加稅

中央社／ 台北2日電
中經院今天發布2024年12月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）為50.8%。 圖／聯合報系資料照
中經院今天發布2024年12月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）為50.8%。 圖／聯合報系資料照

中經院今天發布2024年12月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）為50.8%，雖然連續2個月擴張，但指數回跌0.6個百分點至50.8%。中經院院長連賢明指出，廠商憂慮美國總統當選人川普掀起關稅戰，市場觀望氛圍濃厚，未來展望保守。

PMI以50%作為景氣榮枯線，當指數大於50%，代表景氣呈現「擴張」，當指數低於50%，則代表景氣「緊縮」。

中經院指出，2024年12月PMI回跌0.6個百分點至50.8%，主因是終端需求不明朗，導致新增訂單與生產指數同步擴張趨緩。

連賢明分析，12月PMI數據反映3件事，首先是整體局勢缺乏突破，PMI陷入平盤整理，第二是「旺季不旺」，原本預期第4季應有訂單湧入，但比較多是短單，而非長單；其中，部分電子零組件業者因川普加徵關稅言論，關鍵零組件出現短急單，缺乏長單，因為「大家都還在等」。

第三，不論是美國還是中國，政經局勢都要等到1月川普就任後，才會更加明朗，屆時各個政策牽動的產業狀況也有所不同，市場持續關注。

觀察製造業未來6個月展望指數，已經連續4個月緊縮，指數續跌1.8個百分點至46.1%，為2024年1月以來最快緊縮速度。

中研院經濟所研究員簡錦漢也說，12月延續前幾個月的趨勢，沒有好消息，也沒有壞消息，大家都在靜觀其變，真的有需求時，就下個短單，也有部分廠商是避免川普上任後可能加徵關稅，先拉貨、出貨，使得近期短單湧現。

中經院今天同步公布12月非製造業經理人指數（NMI），NMI續揚1.9個百分點至56.5%，連續26個月擴張。隨著多數內需產業進入旺季，商業活動與新增訂單指數雙雙攀升至2024年7月以來最快擴張速度，非製造業未來展望更已連續14個月擴張，但受到房市降溫影響，指數微跌。

至於營造不動產業，由於央行打房政策使房市降溫，未來展望呈現緊縮。連賢明補充，住宅部分真的不是那麼好，商辦市場景氣還是不錯。

媒體詢問，住宅市場量能明顯萎縮，但價格鬆動不明顯，中經院調查是否有看到相關訊號，連賢明回答，廠商對未來展望變差，近期市場也傳出銀行貸款趨緊的事件，農會、信合社貸款業務則轉趨熱絡，後續對價格的影響，需要時間觀察。

PMI 川普

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