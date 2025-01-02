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經部：大用戶節電率目標最高1.5% 允許企業以大帶小

中央社／ 台北2日電
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

政府拚深度節能，經濟部今天公告114至117年能源用戶節能目標，共4900家大用戶納管，其中，契約用電容量逾1萬瓩的公司、包含國營事業在內，平均節電率目標提高至1.5%，並允許「以大帶小」，促成供應鏈或企業集團共同節電。

經濟部今天公告「中華民國114至117年能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，能源署透過新聞稿說明，依據「能源管理法」第8條及「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」，契約用電容量超過800瓩的能源大用戶（約4900家），於104到113年期間平均節電率應達1%以上。

經統計，上述大用戶於104年至112年9年期間，全體合計已達成節電量244.75億度、平均年節電率中位數達1.46%，成效相當顯著。

因原節電規定於113年底屆期，經濟部擬訂新規定做為延續，以引導大用戶持續落實深度節能，預計於114至117年期間，全體約4900家大用戶將可再節電94.7億度。

能源署指出，新規定的精神，在於要求各企業整合內部資源由上而下，全面推動所屬各分公司或廠區進行節電，將依據「全公司」的總契約用電容量級距，設定不同節電率目標。

舉例而言，契約用電容量合計801到1萬瓩的公司，平均年節電率目標維持1%；契約用電容量超過1萬瓩的公司，平均年節電率目標提高至1.5%。

另外，新規定亦允許企業「以大帶小」，協助契約用電容量100到800瓩的中小能源用戶進行節電，並計入該企業的節電量，促成供應鏈或企業集團共同節電。

新規定亦明定國營事業不分契約用電容量級距，將年度節電率目標一律訂為1.5%，以法規強制要求所有國營事業以身作則，帶頭示範推動節電。

經濟部表示，為減輕新規定對於企業的衝擊，已建立一站式節能技術診斷與輔導管道，亦將透過辦理媒合會，引介能源大用戶與能源技術服務業者（ESCO）合作，並可搭配經濟部既有的節能補助方案，提供企業於進行節電改善所需技術及財務協助。

節電 經濟部

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