快訊

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

高虹安案停審！認立法院組織法第32條違憲 高院聲請釋憲理由曝

中職／陳子豪悄悄將社群照換龍袍 換不換背號曾頌恩妻強調他沒惡意

因應智慧製造淨零排放人才需求 勞發署闢訓練場域

中央社／ 台中2日電

勞動力發展署中彰投分署今天表示，因應智慧製造與淨零排放的產業人才需求，除了開設智慧機械相關課程，並打造電動車訓練場域，推出電動車輛技術班，歡迎勞工報名進修。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿表示，回顧過去一年，獲在職勞工青睞的課程集中在智慧機械與民生技能領域，如多軸加工、機械手臂應用、3D列印、室內配線及空調檢修等。

中彰投分署指出，其中「智慧製造工業物聯網應用基礎班」，教授學員運用C#程式語言、工業通訊協定和資料庫進行資料串接與整合，助力產業邁向自動化與智慧化，吸引不少在職勞工報名參訓。學員也分享，在上課過程中，透過智慧製造技術場域進行實作，可充分驗證程式及相關協定的整合性。

針對今年度開課重點，中彰投分署說明，因應智慧製造與淨零排放的產業人才需求，針對在職勞工設計48門智慧機械相關課程，包括「FANUC機械手臂程式設計實務班」及「CNC車床智慧機械自動化製造班」等，並打造電動車訓練場域，推出「電動化車輛技術班」與「電動機車檢修技術」等課程，幫助技師掌握電動車檢修核心技術。

中彰投分署表示，今年度訓練課程已陸續公告及開放報名，歡迎有興趣學習新技能，或精進現有技能的在職勞工報名，詳情可上「台灣就業通-在職訓練網」查詢。

3D列印 勞動部 智慧機械 電動車

延伸閱讀

猛！苗栗阿嬤騎醫療電動車 完成120公里台東南橫之旅

來自歐洲製造的比亞迪！Dolphin和Atto 3率先在地生產打頭陣

達明機械手臂將放量出貨

日月光攜手倍利及和碩 開發AI基板檢測新標準並成立AI應用聯盟

相關新聞

若要達環境部2030減碳目標 專家：再生能源須提高至40%

環境部日前公布第三期（2026至2030年）溫室氣體階段管制目標草案，較基準年2005年減量26％-30%，其中也包含每...

中國低價啤酒涉傾銷 財長：反傾銷調查將1個月內處理

立委今天關切中國製低價啤酒傾銷問題，財政部長莊翠雲表示，釀酒商協會已將反傾銷相關調查申請案送到財政部，受理後會盡速在1個...

國科會提大南方新矽谷推動方案 砸360億元建算力中心

國科會2日在行政院會上報告「大南方新矽谷推動方案」，未來將結合沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東的半導體S廊帶科學園區、科技...

114年度再生能源躉購費率正式公告 僅太陽光電費率調降

經濟部今日公告114年度再生能源躉購費率，公告內容與草案相同，維持多元設置誘因，包含費率水準及各項獎勵及配套機制，用以持...

綠電平台是再一個錢坑？中鋼股價已見1字頭 經濟部3點回應工會批評

中鋼股價直直落，砍到只剩1字頭，集團工會抨擊政府給中鋼挖了兩大錢坑：興達海基及台灣智慧電能公司，影響中鋼財務狀況。經濟部...

勞動基金收益破兆！ 去年前11月大賺1兆328億 創歷史新高

勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效，截至2024年11月，勞動基金規模為6兆9752億元，評價後收益數為1兆328億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。