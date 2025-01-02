因應智慧製造淨零排放人才需求 勞發署闢訓練場域

勞動力發展署中彰投分署今天表示，因應智慧製造與淨零排放的產業人才需求，除了開設智慧機械相關課程，並打造電動車訓練場域，推出電動車輛技術班，歡迎勞工報名進修。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天發布新聞稿表示，回顧過去一年，獲在職勞工青睞的課程集中在智慧機械與民生技能領域，如多軸加工、機械手臂應用、3D列印、室內配線及空調檢修等。

中彰投分署指出，其中「智慧製造工業物聯網應用基礎班」，教授學員運用C#程式語言、工業通訊協定和資料庫進行資料串接與整合，助力產業邁向自動化與智慧化，吸引不少在職勞工報名參訓。學員也分享，在上課過程中，透過智慧製造技術場域進行實作，可充分驗證程式及相關協定的整合性。

針對今年度開課重點，中彰投分署說明，因應智慧製造與淨零排放的產業人才需求，針對在職勞工設計48門智慧機械相關課程，包括「FANUC機械手臂程式設計實務班」及「CNC車床智慧機械自動化製造班」等，並打造電動車訓練場域，推出「電動化車輛技術班」與「電動機車檢修技術」等課程，幫助技師掌握電動車檢修核心技術。

中彰投分署表示，今年度訓練課程已陸續公告及開放報名，歡迎有興趣學習新技能，或精進現有技能的在職勞工報名，詳情可上「台灣就業通-在職訓練網」查詢。