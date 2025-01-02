若要達環境部2030減碳目標 專家：再生能源須提高至40%

環境部日前公布第三期（2026至2030年）溫室氣體階段管制目標草案，較基準年2005年減量26％-30%，其中也包含每度電力排放係數降至0.319公斤二氧化碳當量（CO₂e）。專家表示，若要達成此目標，再生能源從目前既有的20%目標，在2030年提高至30%-40%。

因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定每5年一期的階段管制目標，日前宣布的第三階段（2026年至2030年）管制目標落在26%至30%之間，比國發會先前提出的2030年國家自定貢獻（NDC）目標23％至25％成長最多5個百分點。

台北科技大學工業工程與管理系助理教授徐昕煒表示，台灣2030年的減碳目標從24±1%提升至28±2%，雖然與國際間42%的減量標準仍有差距，但在台灣現有條件下，已展現出一定的政策誠意。

他說，然而從統計學角度來看，如此大的範圍可能增加目標不確定性，降低實施政策的有效性與可預測性，進而影響實際減碳成果的評估與執行力，若要實現2030年電力排放係數降至0.319公斤CO₂e/度的目標，供給面必須大幅提升再生能源占比，從目前既有的20%目標於2030年提高至30%-40%，穩定天然氣占比在50%，並進一步壓縮燃煤使用。

徐昕煒說，電氣化與用電需求的快速增長進一步加劇供應壓力，使僅靠供給面的低碳化仍難以滿足減碳需求，現行碳費政策雖然為減碳行為提供一定指引，但費率過低，無法支撐2030年的新目標，台灣亟需建立與國際接軌的碳定價機制，通過合理價格提高企業與民眾的減碳意識，這將成為推動淨零轉型的核心工具。

成功大學建築系教授暨規畫與設計學院副院長蔡耀賢說，如何以碳權或綠色金融等配套措施來提升節電的經濟效益，以及運用AI等科技深度節能，可能是未來達成管制目標的關鍵，以建材來看，使用國產木材可以間接協助植林碳匯，以老宅延壽取代拆除重建可大幅減少投資成本與碳排放量，增加都市綠化與通風可減緩都市高溫化、降低夏季空調的用電量，都是相當有效的減碳策略。

成功大學交通管理科學系助理教授鄭祖睿說，以全球而言，運輸部門在1990至2022年間二氧化碳排放量以年均1.7%的速度增長，僅次於工業部門且超越其他部門，國際能源署提出為了實現到2050年淨零排放，運輸部門的二氧化碳排放量必須在2030年前每年減少超過3%，台灣運輸部門位居全國總碳排量第3位，雖然在2016年二氧化碳排放量達到高峰，之後至2022年之間或有增減，但並無顯著下降，第三階段管制目標草案中，運輸部門以較基準年溫室氣體排放量降幅20%為目標雖然值得鼓勵，但仍有努力的空間。