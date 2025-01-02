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中國低價啤酒涉傾銷 財長：反傾銷調查將1個月內處理

中央社／ 台北2日電
財政部長莊翠雲。記者季相儒／攝影
財政部長莊翠雲。記者季相儒／攝影

立委今天關切中國製低價啤酒傾銷問題，財政部長莊翠雲表示，釀酒商協會已將反傾銷相關調查申請案送到財政部，受理後會盡速在1個月內處理。

根據平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法，財政部應於收到申請書的隔天起30日內提交審議小組審議。但經通知限期補正者，提交審議小組審議的期限，自收到補正齊全申請書的隔天起算。

立法院財政委員會今天排定審查114年度中央政府總預算案有關財政部主管台灣土地銀行、財政部印刷廠、台灣菸酒公司預算營業部分，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。

民進黨立委郭國文、民眾黨立委黃珊珊質詢時關切中國製低價啤酒傾銷問題。莊翠雲表示，釀酒商協會已將反傾銷相關調查申請案送到財政部，受理後會盡速在1個月內處理，經審議小組跨部會調查。

台灣釀酒商協會由台灣菸酒、海尼根台灣、金色三麥、臺虎精釀、掌門精釀及金車等6大釀酒公司共同發起，去年正式成立。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

反傾銷稅 財政部

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