國科會提大南方新矽谷推動方案 砸360億元建算力中心

國科會2日在行政院會上報告「大南方新矽谷推動方案」，未來將結合沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東的半導體S廊帶科學園區、科技產業園區、產業園區，構建以AI為核心的產業生態系，實現「AI產業化、產業AI化」，根據國科會推估，在建立沙崙建置算力中心預估將投入至少360億元預算，且將配合水電、教育、居住、醫療等相關配套，達成均衡台灣。

國科會指出，行政院日前召開經濟發展委員會，擇定六大區域旗艦計畫，在全台六大區域成立各有特色的產業與生活圈，這將促進台灣均衡發展，讓國人共享經濟成果，也創造更優質環境，有利五大信賴產業於臺灣各地深化、深根，站穩全球供應鏈的關鍵角色，「大南方新矽谷推動方案」正是六大區域計畫之一，也是未來台灣AI產業生態系的核心。

國科會說明，南部是台灣的半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能產業之重要基地，發展AI產業有極大的優勢，「大南方新矽谷推動方案」就是以台南沙崙為核心，規劃以「擴算力」、「鏈場域」、「引人才」、「展應用」等四大策略布局，將AI科技的能量注入全產業，並帶動百工百業的智慧轉型，將臺灣已具有優勢的AI技術研發能力，進展到AI系統開發能力，建立具備完整AI產業生態系。

此外，大南方新矽谷將致力推動學研單位與產業協會之合作，強化AI在中小企業的應用，透過需求導向的系統設計與場域實驗，聚焦「需求分析能力」和「自主AI系統設計能力」，透過建立整合機制，串聯需求面、產業面和人才面，將數位轉型與AI技術應用於各產業，以提升產業競爭力。

國科會副主委蘇振綱指出，此計劃主要還是要先建置我國所需的算力中心能量，預計將投入至少360億元預算，並且透過促進南部的整體建設增加，像是提升居住、就學環境、交通網路以及醫療資源等讓南部可創造更宜居的生活環境。

蘇振剛也說，目前大多研發中心在北部居多，因此想要吸引研發中心到南部設置就是要先讓人才願意往南部移動，因此才會透過大南方新矽谷計劃提升南部的整體建設，相關人才願意去了就能帶動招商。

至於是否有盤點未來的用電用水需求，蘇振綱說，目前經濟部也有給予協助，在供水計劃上，目前嘉南高屏地區供水量大於需求量，未來將擴大區域調度、增加再生水供應，來達到供水穩定；至於供電部分，目前將以擴充電廠機組、提升輸電設備、綠電轉／直供電等方式，預估可提供800萬瓩用電，未來也將持續透過區域電網調度來達到穩定供電效果。

大南方新矽谷將由行政院政務委員兼國科會主委吳誠文擔任召集人，整合國發會、經濟部、交通部、內政部、教育部、衛福部、環境部、勞動部、文化部、中央研究院、台南市政府的力量，建構完整配套措施，包括供水、供電、居住、交通、醫療、文化、員工子女教育、人才及人力培育、淨零轉型等，跨中央地方、跨部會、跨產學研界共同合作，達成「均衡臺灣」、「韌性臺灣」、「健康臺灣」之目標。