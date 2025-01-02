114年度再生能源躉購費率正式公告 僅太陽光電費率調降

經濟部今日公告114年度再生能源躉購費率，公告內容與草案相同，維持多元設置誘因，包含費率水準及各項獎勵及配套機制，用以持續發展各類再生能源推廣設置。太陽光電屋頂型1瓩以上不及10瓩級距躉購費率與113年度第2期持平，其餘分類級距微幅調降；小水力發電新增1-100瓩費率級距，反映規模成本差異；另躉購費率的各項獎勵及配套機制，則全數延續。

太陽光電區分上下半年2期費率，第1期（上半年）費率介於每度3.5337元～5.7055元，第2期（下半年）費率介於每度3.5037～5.6279元。風力發電維持113年度費率水準，不及30瓩陸域風電躉購費率每度7.4110元，30瓩以上陸域風電躉購費率每度2.1286元。離岸風電躉購費率每度4.5085元。

生質能發電維持113年度費率水準，沼氣分類躉購費率每度7.0192元。固態生質燃料及國內農業剩餘資源分類躉購費率每度5.1407元，其他分類的躉購費率為每度2.8066元。廢棄物發電一般及一般事業廢棄物分類維持113年度費率水準，躉購費率每度3.9482元。

小水力發電新增1～100瓩費率級距，躉購費率每度4.9548元，其餘級距維持113年度費率水準，100瓩以上不及500瓩、500瓩以上不及2,000瓩、2,000瓩以及不及20,000瓩，躉購費率分別為每度4.8936元、4.2285元、2.8599元。

地熱發電維持113年度費率水準，不及2000瓩，躉購費率每度5.9459元；2000瓩以上，每度5.1956元。海洋能發電維持113年度費率水準，每度7.3200元。

114年躉購費率被調降的只有部分太陽光電，相對業者在預告期間關切太陽光電躉購費率不宜調降，以及小水力躉購容量級距更細緻、費率水準提升、海洋能躉購分類細緻化、訂定浮動離岸風電躉購分類等意見，經濟部表示，審定會基於躉購費率審定原則及周延考量下，決議仍維持預告草案內容，但後續會持續蒐集相關資訊，滾動進行調整。