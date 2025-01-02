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綠電平台是再一個錢坑？中鋼股價已見1字頭 經濟部3點回應工會批評

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中鋼股價直直落，砍到只剩1字頭，集團工會抨擊政府給中鋼挖了兩大錢坑。經濟部今日早上也做出回應。圖／本報系資料照片
中鋼股價直直落，砍到只剩1字頭，集團工會抨擊政府給中鋼挖了兩大錢坑。經濟部今日早上也做出回應。圖／本報系資料照片

中鋼股價直直落，砍到只剩1字頭，集團工會抨擊政府給中鋼挖了兩大錢坑：興達海基及台灣智慧電能公司，影響中鋼財務狀況。經濟部今日在股市盤中出面提出三點回應闢謠，強調綠電平台「台智電」有民間的踴躍參與，政府沒有強迫，在其他股東加入後，中鋼持股就會調降，且不會「高買低賣」綠電。

中鋼工會指出，台智電計畫統購25年、總價5500億元的綠電，他們擔心此一綠電平台會成為中鋼另一個錢坑，呼籲保障百萬股東與上萬員工權益。

針對中鋼集團工會對泛公股綠電平台意見，經濟部表示，目前泛公股綠電平台智電，除泛公股公司參與外，已有6家民營企業，包括日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電等，已簽署MOU（合作備忘錄）表達入股合作，也有其他大廠紛紛提出投資意願。也就是說民間公司也考慮綠電需求及一定程度獲利能力，沒有所謂政府強迫的問題。

經濟部指出，目前台智電掌握了至少500ＭＷ（百萬瓦）的企業購電需求，這些需求因為與泛公股售電平台合作，才有機會買得到國際供應鏈要求的離岸風電，完成其減碳目標。股東除可取得綠電外，也會在買賣中賺取一定利潤，且會在確認可行及風險下才進行採購，不會高買低賣，也不會買後無法消化。

經濟部表示，經濟部長郭智輝對中鋼發起台智電一事表示感謝，也會委請中鋼經營團隊與工會再次溝通討論，在其他股東都加入後，中鋼持股部分會調降，也不會主導這家公司。中鋼公司經評估後，也可依照實際綠電需求調整持股比率，或轉由其他泛公股或民間公司持股。

中鋼 經濟部 綠電

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