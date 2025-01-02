勞動基金收益破兆！ 去年前11月大賺1兆328億 創歷史新高

勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效，截至2024年11月，勞動基金規模為6兆9752億元，評價後收益數為1兆328億元，收益率16.39％，再刷新歷史紀錄，光11月單月進帳936億元。

其中，新制勞退基金運用規模4兆5887億元，收益數6940.2億元，收益率16.14％；舊制勞退基金運用規模為1兆559億元，收益數為1700.7億元，收益率19.31％；勞保基金運用規模為1兆1002億元，收益數為1594.8億元，收益率17.77％。就保基金規模1742億元、收益率4.04％；職保基規模369億元、收益率1.55％；積欠工資墊償基金運用規模為193億元，收益率10.85％。

受衛福部委託的國民年保險基運用規模為6152億元，收率為17.21％。受農業部委託管理之農民退休基運用規模為 198 億元，收益率16.75％。

勞動基金運用局指出，就長期投資績效來看，勞動基金整體近10年多平均收率為6.83％，國保基金近10年多平均收率為7.32％，長期投資績效穩健。

回顧去年11月金融市場表現，基金局表示，2024年11月美國經濟據大致表現穩定，11月7日聯準會（Fed）會議決議下調聯邦基利率0.25個百分點到4.50％至4.75％之間，貨幣政策持續放寬，加上美國大選結果出爐，短期不確定性因素下降激勵美股表現，惟市場擔憂關稅保護主義再起，亞洲市場表現相對疲弱，整體而言，11月融市場漲跌互見，指呈現震盪盤整格局。

展望未來，基金局指美國大選結果揭曉，新政府各項政策仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，加上全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為融市場增添不確定性。基金局將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位。