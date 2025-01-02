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中研院新人事 經濟研究所新任所長張俊仁2日就職

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中央研究院經濟研究所2日舉行「新、卸任所長交接典禮」，代理副所長張俊仁正式接下新任所長一職，中研院院長廖俊智今親自主持交接典禮，並期許經濟所持續扮演我國經濟學界領頭羊，從學術基礎上帶領台灣經濟，制定最前瞻、最務實的經濟政策。

廖俊智還提到，經濟所雖不是中研院規模最大的所，但卻是非常非常重要的所，除定期發布重要的經濟預測，也曾有多位經濟所同仁入閣，擔任國家經濟政策研擬的推手或制定者，對台灣經濟發展可謂居功厥偉、舉足輕重，重要性不言可諭，中研院經濟所也是帶領台灣經濟往前走最重要的動力之一。

廖俊智並指出，中研院經濟所成立60多年來，從過去比較著重單純的政策制定，近年來也開始推展計量經濟學。同時，廖俊智亦肯定經濟所同仁，無論大家做的是理論，還是實際的經濟政策研究，最重要的是能夠貢獻社會，「這個方向，過去幾年來，經濟所推展的非常好，未來經濟所也將繼續大步往這個方向走」。

張俊仁擁有國立台北大學經濟學博士學位，自2001年起於中研院經濟研究所服務，歷經助研究員、副研究員、研究員、副所長等職，並將於2025年1月2日正式接下經濟研究所所長一職，並兼任國家科學及技術委員會經濟學門召集人。

張俊仁學術專長領域為總體經濟學、勞動經濟學、國際經濟學。

中研院 廖俊智 研究所

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