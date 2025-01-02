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退撫基金113年前11月獲利1508億 收益率16.55%

中央社／ 台北2日電
公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，截至民國113年11月底，實際收益數新台幣1508.84億元，實際收益率16.55%。圖/聯合報系資料照
公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，截至民國113年11月底，實際收益數新台幣1508.84億元，實際收益率16.55%。圖/聯合報系資料照

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，截至民國113年11月底，實際收益數新台幣1508.84億元，實際收益率16.55%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，113年截至11月30日的基金運用情形，整體基金收益數1508.84億元，期間實際收益率16.55%。

其中，自行經營的固定收益141.83億元，收益率4.36%；資本利得收益數502.05億元，收益率28.87%；委託經營部分收益數為864.96億元，期間收益率為20.96%。

退撫基金管理局指出，113年度截至11月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.50%、台灣加權股價指數上漲24.16%、MSCI全球指數上漲20.34%、彭博全球綜合債券指數上漲0.47%。

公務員 退休 退撫基金

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