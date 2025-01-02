經濟部主導泛官股綠電平台 日月光、東鋼、長春、台達電等將入股

中鋼工會近日強烈反對中鋼（2002）參與經濟部主導泛官股綠電平台「台灣智慧電能公司」，擔憂成為下一個興達海基。對此，經濟部2日表示，現民間業者踴躍參與，包括日月光（3711）、東和鋼鐵（2006）、長春石化、台達電（2308）等已簽署MOU表達入股合作，也有其他大廠紛紛提出投資意願。中鋼持股部分會調降，也不會主導這家公司，沒有所謂政府強迫中鋼的問題，請中鋼經營團隊再繼續與工會溝通。

經濟部長郭智輝表示，感謝中鋼發起此一公司，也會委請中鋼經營團隊與工會再次溝通討論。在其他股東都加入後，中鋼持股部分會調降，也不會主導這家公司。中鋼公司經評估後，亦可依照實際綠電需求調整持股比例，或轉由其他泛官股或民間公司持股。

經濟部表示，目前台智電掌握了至少500ＭＷ的企業購電需求，這些需求因為與泛官股售電平台合作，才有機會買得到國際供應鏈要求的離岸風電，完成其減碳目標。股東除可取得綠電外，也會在買賣中賺取一定利潤，且會在確認可行及風險下才進行採購，不會高買低賣，也不會買後無法消化。

經濟部表示，現已有其他大廠紛紛提出投資意願台灣智慧電能公司。也就是說民間公司亦考慮綠電需求及一定程度獲利能力，因此，沒有所謂政府強迫的問題。