新制勞退基金2024年前11月大賺6940.2億元 勞工每人平均分紅逾5.4萬元

勞工2025年3月將大分紅。隨著2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金表現優異，截至2024年11月底，大賺6,940.2億元，收益率16.14%，以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位分紅攀升逾5.4萬元。

2023年度新制勞退基金績效佳，收益數為4,785.6億元，勞保局已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

2024年因全球金融市場走揚，新制勞退基金收益數水漲船高，3月月底收益數為3,331.1億元，收益率8.22%，5月底收益數攀升至4,119.3億元、收益率為9.97%；2024年上年半收益大躍進，來到5,398.7億元、收益率12.96%。

2024前11月新制勞退基金收益表現更上一層樓，大賺6,940.2億元，已經大幅超越2023年全年收益數。2024年新制勞退基金收益表現確定再創歷史新紀錄，預期2025年3月勞工分紅可期，平均每一個勞工帳戶，分紅逾5.4萬元。

勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得收益數並不一樣。