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破兆了！去年前11月勞動基金大賺1兆328億元 收益率16.39％創歷史紀錄

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局2日公布勞動基金最新績效，截至2024年前11月，勞動基金規模為6兆9,752億元，評價後收益數為1兆328億元，收益率16.39％，再創歷史紀錄。聯合報系資料照片
勞動基金運用局2日公布勞動基金最新績效，截至2024年前11月，勞動基金規模為6兆9,752億元，評價後收益數為1兆328億元，收益率16.39％，再創歷史紀錄。聯合報系資料照片

勞動基金運用局2日公布勞動基金最新績效，截至2024年前11月，勞動基金規模為6兆9,752億元，評價後收益數為1兆328億元，收益率16.39％，再創歷史紀錄，11月單月進帳936億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆5,887億元，收益數為6,940.2億元，收益率16.14％；舊制勞退基金運用規模為1兆559億元，收益數為1,700.7億元，收益率19.31％；勞保基金運用規模為1兆1,002億元，收益數為1,594.8億元，收益率17.77％。

受衛生福利部委託管理之國民年保險基運用規模為6,152億元，收益數為876.9億元，收率為17.21％。

就長期投資績效來看，勞動基金整體近10年多（2014~2024年11月）平均收率為6.83％，國保基金近10年多（2014~2024年11月）平均收率為7.32％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，2024年11月美國經濟據大致表現穩定，11月7日聯準會（Fed）會議決議下調聯邦基利率0.25個百分點到4.50％至4.75％之間，貨幣政策持續放寬，加上美國大選結果出爐，短期不確定性因素下降激勵美股表現，惟市場擔憂關稅保護主義再起，亞洲市場表現相對疲弱，整體而言，11月融市場漲跌互見，指呈現震盪盤整格局。

展望未來，勞動基金運用局表示，美國大選結果揭曉，新政府的各項政策仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，加上全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為融市場增添不確定性。

勞動基金 國民 通膨 關稅

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