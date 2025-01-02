破兆了！去年前11月勞動基金大賺1兆328億元 收益率16.39％創歷史紀錄

隨著全球暖化的影響愈來愈明顯，氣候變遷不再只是新聞標題，而是人們每天都要面對的現實挑戰，減碳已成為各國政府和企業的頭等大事。環境部日前宣布擴大碳盤查對象，從高耗能的工廠延伸到百貨公司、量販店、大學、旅館，甚至是捷運站及列車等交通（軌道）業納入擴大碳盤查登錄對象 顯而易見，「碳盤查」這項工作將會有大量的人才需求。你可能聽過「碳盤查」這個詞，但究竟它是什麼？怎麼才能成為碳盤查專家？這份工作的薪水又有多誘人？

2025-01-02 06:00