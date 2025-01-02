放眼新的一年 聚焦美國、多元配置是投資關鍵

美國11月CPI與PPI等通膨數據存在隱憂，聯準會也在12月會議上修通膨預估，目前預計2027年才會降至2%目標，基此，聯準會還將2025年降息次數從四次下修至二次，受此鷹派立場影響，股債均承壓，總計12月以來台灣金管會證期局核備的968檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.36%，其中，691檔股票型基金平均下跌1.73%，260檔債券型基金平均下跌0.5%。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜‧德賽表示，川普政策若被充份執行，美國十年公債殖利率將可能高於5%，但考量共和黨對於擴大財政赤字可能會有些抵制，繼而限縮財政寬鬆幅度，這將壓抑十年公債殖利率上行空間處於4.5%~5%區間。現階段建議以持債平均約5年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間及川普政策行情。

展望2025年第一季將迎接川普2.0新政，建議投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，核心配置首選靈活調整資產配置及多元產業布局的美國平衡型基金為核心，掌握收益、川普紅利及類股輪動機會，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金之外，建議逢震盪加碼美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，卡位川普紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

主要股票暨產業型基金：無視聯準會偏鷹，科技股、台股表現強勢。

聯準會下修了2025年降息次數，鷹派立場打壓了金價，也拖累黃金基金下跌8.26%，表現居末，不過，科技型基金維持強勢格局，上漲1.52%，也是本月唯一上漲的類股，因市場預期來年AI應用將更加擴大，有利客製化AI晶片、AI軟體領域發展，加上投資人期待川普將放鬆監管與提名了較友善的聯邦貿易委員會(FTC)主席，同樣有利科技股，就地區來看，由於台股基金以科技股為大宗，同步受惠於國際科技股的強勢表現，上漲4.08%，大中華基金也有3.99%漲幅，因中國政府定調2025年要實施「適度寬鬆」的貨幣政策與更加積極的財政政策，是十餘年來在貨幣政策立場上的首次轉變，幫助提振陸股投資人信心。

富蘭克林證券投顧表示，面對川普政府的減稅、關稅政策，美國通膨未來動向存在巨大不確定性，讓聯準會下修2025年降息次數，市場解讀為「鷹式降息」，此舉也將使市場重新評估美股估值，不過，聯準會也同步上修GDP與下修失業率，在經濟維持強勁成長力道下，仍有助支撐美股企業獲利，根據Factset數據，2025年標普500指數企業獲利預計將成長14.8%，高於2024年的9.4%，其中，科技股預計將成長23.2%，仍是表現最強勁的類股，再加上科技股具有AI題材、監管鬆綁等題材，科技股表現依然可期。

富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，隨共和黨贏得大選，相信科技股將在幾個方面受益：(1)美國減稅優惠將提振企業IT支出，並有利軟體領域。(2)監管負擔減輕有利受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境。(3)共和黨放鬆AI監管以確保美國在AI技術的領先地位，不過，更嚴格的半導體出口中國審查與中國進口關稅將影響電商和消費性電子等市場。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下互利團隊投資長克里斯汀‧科雷亞表示，價值股在2024年底表現強勁，我們認為這種強勁動能具有持久力，因經濟增長有望持穩，通膨也已經回落，各國央行正在降息，而AI與基礎設施支出仍在持續，相信在宏觀環境仍強勁下，不確定性造成的任何市場錯位都將為耐心選股者創造機會。我們也認為美國小型價值股具有上漲空間，由於小型股估值低於大型股，投資人能找到估值有吸引力、具良好獲利增長潛力的績優小型股。

主要債券及平衡型基金：力抗鷹派聯準會，非投資等級債基金表現穩健

聯準會在12月會議上修了GDP與通膨預估，還將2025年降息次數從四次下修至二次，受此影響，本月以來美國十年公債殖利率大幅揚升，拖累各大債市表現，不過，美元也因聯準會放鷹而走揚，台幣貶值抵銷了部分債券基金跌勢，值得留意的是，隨市場預期高利率將維持更久，美國國庫券表現居前，上漲1.18%，而到期期限較短的非投資等級債也表現穩健，環球、美國非投資等級債基金分別上漲0.45%、0.32%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，透過跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，可有助於提高風險調整後報酬，建構具韌性的投資組合，追求可持續的收益與資本增值機會同時也能有效控制下檔風險。就債市而言，目前收益水準仍相當具吸引力，美國非投資級債與投資級債仍分別有7%與5%左右水準，而具備防禦與風險分散優勢的公債也有高於4%的殖利率，是資產配置中增添收益與分散風險不可或缺的要角。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，非投資等級債市基本面良好，預期違約率仍可維持於歷史低檔，而儘管利差偏窄，但透過專業經理團隊精選標的，仍有機會可尋。投資於非投資等級債最擔心的就是違約風險，團隊採取謹慎而不要意外的投資策略，藉由避開過度競爭的產業與長期趨勢下滑的產業(如付費電視、串流影音、商場型零售業等)，以期尋求具可持續性與具韌性的投資成果。