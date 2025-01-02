能源安全指標再降 電價調漲壓力大

中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新「台灣能源安全指標」，二○二四年第三季降至六十點七，不僅是俄烏戰爭開打以來最低，也是新冠疫情後新低。中央大學台經中心研究員梁啟源表示，隨著核三廠二號機將於五月底除役，廢核成本將不斷攀升，四月電價再調漲的機率很高，預估至少漲百分之十，且若能源政策不調整，未來幾年都得面臨電價調漲壓力。

二○二二年至今，國內工業電價經歷四波調升，平均工業電價由二○二一年平均每度二點五八元調升至二○二四年的三點八一元；去年十月調整後，工業電價來到四點二九元。若和二○二一年相較，累計漲幅百分之六十六。

二○二四年第三季台灣能源安全指標六十點七，不僅較二○二四年第二季的六十三減少二點三，較二○二三年第三季的六十六點六更大減五點九，且為近五年新低。

梁啟源說，核三廠二號機將繼核三廠一號機後於五月底除役，但計畫替補的大潭九號、新七號機與台中新一號機因三接及五接工期延擱、氣源不足將無法如期如質併網，加上再生能源建置落後，以及國內用電需求量成長，恐將造成今年夜間備轉容量率出現負數（估計負百分之○點五），有停限電風險，勢將導致今年能源安全指標持續走低。

儘管國際能源價格持續走跌，我國電價卻不斷上漲？梁啟源說，「這就是廢核的代價」，二○二四年廢核成本約一○八三億元、二○二五年約一二○○億元、二○二六年約一千三百億元，「因為我們使用的都是比較貴的發電能源選項」，這些都是要反映的。

梁啟源指出，核能發電成本（一點三九元／度）僅約再生能源成本（四點六元／度）的三分之一，增加核能發電可有效減輕燃料成本上漲壓力，且隨著高躉購費率的離岸風電（約六、七元／度）陸續併網，將進一步提高再生能源成本。

他表示，今年電價調漲壓力繼續存在，預估至少調漲百分之十，且工業電價調漲仍是首當其衝，但只要能源政策不改，未來幾年都可能面臨每半年電價又要調漲的情形。