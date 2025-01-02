快訊

聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

共軍頻秀肌肉 2個月內披露8款新武器 6代戰機設計曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

能源安全指標再降 電價調漲壓力大

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新「台灣能源安全指標」，二○二四年第三季降至六十點七，不僅是俄烏戰爭開打以來最低，也是新冠疫情後新低。中央大學台經中心研究員梁啟源表示，隨著核三廠二號機將於五月底除役，廢核成本將不斷攀升，四月電價再調漲的機率很高，預估至少漲百分之十，且若能源政策不調整，未來幾年都得面臨電價調漲壓力。

二○二二年至今，國內工業電價經歷四波調升，平均工業電價由二○二一年平均每度二點五八元調升至二○二四年的三點八一元；去年十月調整後，工業電價來到四點二九元。若和二○二一年相較，累計漲幅百分之六十六。

二○二四年第三季台灣能源安全指標六十點七，不僅較二○二四年第二季的六十三減少二點三，較二○二三年第三季的六十六點六更大減五點九，且為近五年新低。

梁啟源說，核三廠二號機將繼核三廠一號機後於五月底除役，但計畫替補的大潭九號、新七號機與台中新一號機因三接及五接工期延擱、氣源不足將無法如期如質併網，加上再生能源建置落後，以及國內用電需求量成長，恐將造成今年夜間備轉容量率出現負數（估計負百分之○點五），有停限電風險，勢將導致今年能源安全指標持續走低。

儘管國際能源價格持續走跌，我國電價卻不斷上漲？梁啟源說，「這就是廢核的代價」，二○二四年廢核成本約一○八三億元、二○二五年約一二○○億元、二○二六年約一千三百億元，「因為我們使用的都是比較貴的發電能源選項」，這些都是要反映的。

梁啟源指出，核能發電成本（一點三九元／度）僅約再生能源成本（四點六元／度）的三分之一，增加核能發電可有效減輕燃料成本上漲壓力，且隨著高躉購費率的離岸風電（約六、七元／度）陸續併網，將進一步提高再生能源成本。

他表示，今年電價調漲壓力繼續存在，預估至少調漲百分之十，且工業電價調漲仍是首當其衝，但只要能源政策不改，未來幾年都可能面臨每半年電價又要調漲的情形。

廢核 核三廠 電價

延伸閱讀

彰化元旦寶寶迎新年 彰基體系接生5位、秀傳體系7位

U-POWER 超高速充電時段費率調整公告 2025年1月1日凌晨0時起實施

電價及綠電考量 郭智輝：5千瓩以上用電量資料中心不會來台設立

物價攀升主因房租電價漲 藍委要賴政府勿挖人民血汗錢

相關新聞

月薪可達12萬 普通人也能成為減碳英雄「碳盤查專家」

隨著全球暖化的影響愈來愈明顯，氣候變遷不再只是新聞標題，而是人們每天都要面對的現實挑戰，減碳已成為各國政府和企業的頭等大事。環境部日前宣布擴大碳盤查對象，從高耗能的工廠延伸到百貨公司、量販店、大學、旅館，甚至是捷運站及列車等交通（軌道）業納入擴大碳盤查登錄對象 顯而易見，「碳盤查」這項工作將會有大量的人才需求。你可能聽過「碳盤查」這個詞，但究竟它是什麼？怎麼才能成為碳盤查專家？這份工作的薪水又有多誘人？

能源安全指標再降 電價調漲壓力大

中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新「台灣能源安全指標」，二○二四年第三季降至六十點七，不僅是俄烏戰爭開打以來最低，也是...

賴清德總統點名八產業 掌握前瞻技術

賴清德總統昨（1）日在元旦談話中提到，對國家而言，百工百業同等重要，每個產業都強，台灣國力才會強，且要發揮半導體與AI優...

環評改革今年要做總體檢 碳盤查列入審查重點

環境部推動環評改革，今年展開「總體檢」。據了解，環評作業準則中擬納入氣候變遷、社會影響、原住民三大新興議題；針對氣候變遷...

環境部啟動環評總體檢 政策型案件同步檢討

環境部啟動環評總體檢，針對近年開始啟動的「政策環評」，也彙整相關建議持續精進，例如未來政策環評可能將納入「範疇界定指引表...

兩財經法案 春節前卡關

立法院朝野黨團先前已取得共識，將會期延長至今年1月21日，在當沖降稅日前順利三讀後，重要財經法案還有《產業創新條例》、《...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。