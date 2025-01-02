經部挺勞工 推加薪補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部。 （聯合報系資料照片）
經濟部。 （聯合報系資料照片）

經濟部加薪，多路並進，首先再已公告的114年度「IC設計攻頂補助計畫」中，要求申請業者必須提加薪計畫；另外也推動中小企業發展條例，為基層員工加薪可減稅。

經濟部「IC設計攻頂補助計畫」是晶創台灣方案下之科專計畫，重點是在推動我IC設計業者投入「具國際領導地位」之晶片及系統開發，今年是第二年補助計畫。和去年相較，今年「IC設計攻頂補助計畫」新增三大特色，業者提案亦即必須符合這三要件，才能申請。包括申請業者必須提加薪計畫，大企業必須引進50%國外人力、以及今年補助目標偏向推動AI技術在各行各業之應用。

據了解，加薪及引進外國研發人力是當前經濟部重大政策，這是首次擴及到業界科專計畫之補助。今年「IC設計攻頂補助計畫」編列補助預算17.5億元，惟現也受到財劃法修正案衝擊。不過經濟部強調，這次公開徵求計畫，不會限制補助案件數，並自1月6日起至2月27日止受理申請。

經濟部「IC設計攻頂補助計畫」是晶創台灣方案下之科專計畫，重點是在推動我IC設計業者投入「具國際領導地位」之晶片及系統開發，今年是第二年補助計畫。

和去年相較，今年「IC設計攻頂補助計畫」新增要件。其中，申請業者須提出員工加薪規劃。執行該計畫人員在執行期間平均加薪幅度，應高於計畫執行前三年之平均，加薪幅度未有限制。

經濟部「IC設計攻頂補助計畫」2024年首度推出，轟動業界，吸引聯發科（2454）聯詠（3034）等15家業者提出計畫，投入前瞻晶片之開發，多年期總補助額達57億元。今年起則調整為以發展AI百工百業應用為主，因此只補助一年，預計將會出現僧多粥少，競爭激烈局面。

IC設計 加薪 經濟部

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