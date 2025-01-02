賴清德總統點名八產業 掌握前瞻技術
賴清德總統昨（1）日在元旦談話中提到，對國家而言，百工百業同等重要，每個產業都強，台灣國力才會強，且要發揮半導體與AI優勢，並點名無人機、低軌道衛星、機器人、軍工、安控，或是生技醫藥、綠能科技、新農業、循環經濟等八產業，都要掌握前瞻技術。
賴總統上任以來提出五大信賴產業，包含半導體、AI、軍工、安控及次世代通訊，昨日賴總統點名的重點發展產業又更多，包括生技醫藥、綠能科技、循環經濟等，都不在原本五大信賴產業範圍內。
賴總統先是提到，2024年上半年，台股漲幅是世界第一，全年經濟成長率，預期可達到4.2%，居亞洲四小龍之首。國內投資暢旺，突破5兆元大關，通膨率也逐步回穩。
賴總統說，對國家而言，百工百業同等重要，每個產業都強，台灣國力才會強。
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