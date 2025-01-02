學者：能源政策不調 電價看漲
中央大學台灣經濟發展研究中心公布台灣能源安全指標直直落，學者直言，隨著核三廠2號機將於今年5月底除役，廢核成本將不斷攀升，預期今年4月電價再調漲的機率很高，且若能源政策不調整，未來幾年都得面臨電價調漲壓力，而且每半年就來一次。
中央大學台經中心發布最新「台灣能源安全指標」，2024年第3季60.7，不僅是俄烏戰爭開打以來最低，也是疫情後新低。
2024年第3季台灣能源安全指標60.7，不僅相較2024年第2季63，減少2.3，相較2023年第3季的66.6，更是減少5.9，且為近五年新低。
台經中心研究員、教授梁啟源表示，核三廠2號機將繼核三廠1號機之後於2025年5月底除役，但計畫替補的大潭9號、新7號機與台中新1號機因三接及五接工期延擱、氣源不足將無法如期如質併網，加上再生能源建置落後，以及國內用電需求量成長，恐將造成2025年夜間備轉容量率出現負數（估-0.5%），有停限電風險。
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