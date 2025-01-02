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兩財經法案 春節前卡關

經濟日報／ 記者邱琮皓葉卉軒／台北報導

立法院朝野黨團先前已取得共識，將會期延長至今年1月21日，在當沖降稅日前順利三讀後，重要財經法案還有《產業創新條例》、《外國專業人才延攬及僱用法》（簡稱攬才專法）等，按目前進度，恐須等到春節後會期才能繼續闖關。

立法院近來攻防焦點鎖定財劃法、憲訴法等爭議法案，此外加上本會期為預算會期，仍有不少部會預算尚未審查完畢，審查法案的時間相當有限。

產創條例已通過行政院會，智慧機械5G投資抵減已於2024年底屆期，經濟部提出產創條例修法延長五年，目前立法院尚未展開審查。

國發會推動攬才專法，放寬全球菁英居留一年即可取得永久居留，希望吸引人才，預料可能要下會期才會送進立法院。

智慧機械 立法院

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