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環境部啟動環評總體檢 政策型案件同步檢討

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部啟動環評總體檢，針對近年開始啟動的「政策環評」，也彙整相關建議持續精進，例如未來政策環評可能將納入「範疇界定指引表」、強化公眾參與的程序規範、強化政策環評對開發行為的約束力，以及後續政策實施的追蹤與監督。

環境部委託環境法律人協會針對環評改革持續凝聚共識，在政策環評部分，由於現行政府政策環評作業辦法中無範疇界定機制，這次長久以來遭到民間團體詬病的問題之一，這次主動調查若未來政策環評納入「範疇界定指引表」後，應涵蓋的內容，包括政策可能涉及的環境與社會影響要素、替代方案種類與篩選原則、或減輕或避免環境影響之因應對策。

現行政策環評主要由政策研提機關自行實施，並徵詢相關機關意見，例如離岸風電等案件，目前評估作業並無針對環境部角色定位進行相關規範，這次也調查是否應該修法將環境部定位為政策環評的監督機關，同時擔任環境風險評估的技術支援角色；以及在政策環評時，針對風險評估的科學資訊增加外部審查機制。

政策環評目前並未規定政策實施後的追蹤與監督機制，導致環評承諾的落實情況缺乏有效監控，這次總體檢也調查後續應納入的相關機制，例如設置執行與效果監督機制、明確監控報告與公開資訊等，讓追蹤有所依據。

環評 離岸風電

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