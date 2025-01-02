環評改革今年要做總體檢 碳盤查列入審查重點

環境部推動環評改革，今年展開「總體檢」。據了解，環評作業準則中擬納入氣候變遷、社會影響、原住民三大新興議題；針對氣候變遷議題，除建議應提升相關氣候調適計畫，也正討論擴大溫室氣體排放量的涵蓋範疇、以及在環評時納入更完整的碳盤查。

為讓環評兼顧實務運作及回應各界期待，環境部委託環境法律人協會進行「環境影響評估總體檢專案計畫」，第一步先以問卷方式蒐集各界意見，作為未來環評修法參考。

據了解，環評總體檢將分為三大階段，首先將分析國內外制度差異並評估法制化可行性，以線上問卷廣邀各界意見，舉辦四場環評法制檢討座談會，預計在3月舉行兩場專家學者座談會，制定環評制度改善建議。

環評制度總體檢盤點重點

環境部官員透露，多年來反覆被提出的問題，若有凝聚共識，確實會納入未來修法方向，且這次定義為總體檢，是因為盤點項目高達十三項，從流程、環評細項到範圍認定標準、新興議題、審查結論做法、環評效力範圍、環評審議委員會、相關主管機關、技術顧問機構、環評通過後的執行與監督、中央與地方的分工、以及環評通過後的變遷與改變、公民訴訟、以及政策環評。

外界認為修法呼聲最高、應馬上納入環評準則的新興議題，將聚焦在原住民、氣候變遷與社會影響等三議題。

針對氣候變遷，正考慮將「溫室氣體排放要求」納入開發行為環境影響評估作業準則，將範疇界定要求從現行推估施工與營運階段溫室氣體排放量，涵蓋至上下游供應鏈，並且具體要求在環評時納入直接排放、間接排放以及碳足跡等碳盤查；同時也要希望能再提升環評對氣候變遷適應能力的要求。

透過問卷彙整意見之後，環境部規劃5月舉辦專家座談會制定草案，6月在北中南東舉辦座談會。7月至8月間召開可行性研商會，邀集中央與地方、專家學者討論「環評制度精進建議措施」，下半年提出環評總體檢專案計畫的定案。



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