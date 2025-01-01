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富達：2025年關注企業評價風險 強化高品質股息

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

進入2025年，富達永續存股優勢策略團隊認為，有鑑於整體市場評價面有上修的趨勢，投資人應關注企業評價動態。如果對企業的成長預期過度樂觀，容易受到意外的負面消息拖累，尤其人工智慧（AI）股的評價修正及對美國政策期待落空，都可能使漲多的類股修正。

富達指出，回顧2024年，AI題材加上主要央行進入降息循環，激勵全球股市屢創新高。展望2025年，投資人應關注評價面，並建議布局具高品質獲利且股息持續成長的企業，以預防股市大幅修正造成震盪。

富達永續存股優勢策略團隊建議，投資人應配置於獲利品質較佳的企業，這些企業的獲利前景由內部營運表現推動，而非仰賴外部因素。在這些標的中，更要選擇評價面具吸引力、股息持續成長的公司，藉由股息收益以降低投組波動。在區域上，對美股的選擇應謹慎，因為溢價幅度達數十年來最高水平。

富達指出，應透過全球選股，尋找美國以外的投資機會。統計顯示，過去20年來，各區域股票累積報酬中，約40%來自股息。其中，澳洲的股息比重更超過一半。

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