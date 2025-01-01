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回補部分吸收金額 中油：1月桶裝瓦斯價格不調整

中央社／ 台北1日電

台灣中油公司今天宣布，2日凌晨零時起，1月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，依公式計算，1月液化石油氣每公斤應調降0.3元，但為配合政府穩定物價政策，尚未調足的吸收金額達每公斤17元，因此1月液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額。

中油指出，未回補的吸收金額每公斤16.7元，將於日後國際價格下跌時再行回補。

中油公司 液化石油氣

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