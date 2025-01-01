快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

加薪紅包來了！經部：中小企業月薪6.3萬元以下員工加薪 可享租稅優惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中小企業發展條例修正子法出爐，以租稅優惠鼓勵企業為更多基層員工加薪，推估將有2.4萬家企業、10萬名勞工受惠。報系資料庫 記者林俊良／攝影
中小企業發展條例修正子法出爐，以租稅優惠鼓勵企業為更多基層員工加薪，推估將有2.4萬家企業、10萬名勞工受惠。報系資料庫 記者林俊良／攝影

經濟部公告，中小企業為經常性薪資月薪6.3萬元、時薪394元以下的基層員工加薪，可享營所稅最高減除率175%。此公告門檻較原預期放得更寬，希望更多企業適用。此租惠優惠可追溯至2024年1月1日起適用，並於2025年首度申報營所稅。經濟部預估，約2.4萬家企業受惠，10萬名員工可因此加薪。

經濟部表示，中小企業加薪租稅優惠之適用門檻，即經常性薪資月薪6.3萬元、時薪394元以下，將依照勞動部發布的職類別薪資調查，每兩年修正一次。

簡言之，中小企業只要為經常性薪資月薪6.3萬元、時薪394元以下的基層員工加薪，適用期為2024年1月1日至2025年12月31日。至於2026年、2027年適用門檻，屆時會再公告修正。

「中小企業發展條例」修正案於2024年8月7日總統公布，該法將員工加薪租惠優惠，營利事業所得加成減除率自130%提高至175%，增僱員工加成減除率自150%提高至200%。

其中，針對「基層員工」薪資範疇之認定，經濟部31日晚間公告：全時工時員工之月平均經常性薪資為6.3萬元。較原預期6.2萬元，多出1,000元。

至於部分工時員工方面，則分三大類。第一類是按月計酬之月平均經常性薪資：月平均經常性薪資未逾6.3萬元，且該薪資除以雇主與員工約定之每月部分工時數未逾394元。

第二類是按時計酬薪資：按月累計支付時薪未逾6.3萬元，且時薪未逾394元。

第三類是按日計酬薪資：按月累計支付日薪未逾6.3萬元，且日薪未逾3,152元。

依規定，中小企業只要為低於上述薪資的員工加薪，只要加薪一名，都可適用營所稅加成減除率175%，享有租稅優惠。

加薪 薪資

延伸閱讀

賴總統新年談話 聚焦加薪、減稅

經部：替月薪未達6.3萬員工加薪優稅 元旦生效

2025新制拚加薪顧人民 總統盼財劃法更完善討論

公司大裁員！她躲過失業又加薪卻超後悔 網見資遣費驚：是我一定走

相關新聞

加薪紅包來了！經部：中小企業月薪6.3萬元以下員工加薪 可享租稅優惠

經濟部公告，中小企業為經常性薪資月薪6.3萬元、時薪394元以下的基層員工加薪，可享營所稅最高減除率175%。此公告門檻...

川普關稅拉貨潮航運爆艙 出口商搶艙位營運波動

美國總統當選人川普1月20日即將上任，揚言將對中國、墨西哥、加拿大等國產品銷美加徵關稅，引爆農曆年前搶運潮，近期航運爆艙...

經部次長陳正祺退休 郭智輝：不捨仍要割捨

經濟部次長陳正祺退休，經濟部昨舉辦歡送會，經濟部長郭智輝表示，陳正祺去年五二○就已預告退休，經濟部也希望更年輕化，「雖然...

製造業景氣 連3顆低迷黃藍燈

台經院昨發布十一月製造業景氣燈號，全球經濟雖穩步成長，製造業數據尚未全面改善，但國內受惠ＡＩ產業鏈，整體製造業景氣信號值...

賴總統新年談話 聚焦加薪、減稅

賴清德總統今（1）日將發表上任後首次新年談話，他昨日細數元旦新制，包括最低工資調漲、減稅、擴大租金補貼等政策，並期待《財...

明年上半年提前啟動智慧國家2.0新綱領 跨部會共同打造科技島

行政院副院長鄭麗君31日主持「行政院智慧國家推動小組第5次會議」時表示，為因應AI科技浪潮，以及回應台灣所面對供應鏈重組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。