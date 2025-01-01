加薪紅包來了！經部：中小企業月薪6.3萬元以下員工加薪 可享租稅優惠

經濟部公告，中小企業為經常性薪資月薪6.3萬元、時薪394元以下的基層員工加薪，可享營所稅最高減除率175%。此公告門檻較原預期放得更寬，希望更多企業適用。此租惠優惠可追溯至2024年1月1日起適用，並於2025年首度申報營所稅。經濟部預估，約2.4萬家企業受惠，10萬名員工可因此加薪。

經濟部表示，中小企業加薪租稅優惠之適用門檻，即經常性薪資月薪6.3萬元、時薪394元以下，將依照勞動部發布的職類別薪資調查，每兩年修正一次。

簡言之，中小企業只要為經常性薪資月薪6.3萬元、時薪394元以下的基層員工加薪，適用期為2024年1月1日至2025年12月31日。至於2026年、2027年適用門檻，屆時會再公告修正。

「中小企業發展條例」修正案於2024年8月7日總統公布，該法將員工加薪租惠優惠，營利事業所得加成減除率自130%提高至175%，增僱員工加成減除率自150%提高至200%。

其中，針對「基層員工」薪資範疇之認定，經濟部31日晚間公告：全時工時員工之月平均經常性薪資為6.3萬元。較原預期6.2萬元，多出1,000元。

至於部分工時員工方面，則分三大類。第一類是按月計酬之月平均經常性薪資：月平均經常性薪資未逾6.3萬元，且該薪資除以雇主與員工約定之每月部分工時數未逾394元。

第二類是按時計酬薪資：按月累計支付時薪未逾6.3萬元，且時薪未逾394元。

第三類是按日計酬薪資：按月累計支付日薪未逾6.3萬元，且日薪未逾3,152元。

依規定，中小企業只要為低於上述薪資的員工加薪，只要加薪一名，都可適用營所稅加成減除率175%，享有租稅優惠。