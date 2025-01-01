快訊

他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了

空拍看台灣／元旦登高望遠 高雄旗尾山低空雲瀑宛如仙境

川普關稅拉貨潮航運爆艙 出口商搶艙位營運波動

中央社／ 台北1日電

美國總統當選人川普1月20日即將上任，揚言將對中國、墨西哥、加拿大等國產品銷美加徵關稅，引爆農曆年前搶運潮，近期航運爆艙，出口廠商苦惱搶不到艙位，包括紡織股王儒鴻等都感受到影響。

野村投信投資策略部副總經理張繼文觀察，川普（Donald Trump）已經放話，上任後將對中國、墨西哥、加拿大等3國銷美產品增加10%至25%的關稅，全球海空運業為避開可能的額外新關稅壓力，農曆年出現新一波搶運大潮。尤其市場擔憂川普當選後恐對中國祭出關稅制裁，貨主紛紛提前出貨，近期中國出口到北美航線出現爆艙。

另外，張繼文表示，目前中東仍有多場戰事，影響海運供應鏈較大的，則是葉門叛軍胡塞武裝組織襲擊行經紅海商船，造成大量船舶繞道好望角，恐持續引發連鎖效應。

國內紡織股王儒鴻主要客戶包括Nike、Lululemon等美系大廠，日前公布去年11月營收新台幣28.47億元，創下近8個月新低，表現不如預期，連儒鴻創辦人洪鎮海原先設定公司從2024年5月到年底每個月營收要保持3字頭的目標，也因此破功。

儒鴻財務副總經理林芬如對此特別解釋，去年11月營收下滑主要就是受到船期影響，11月底有些訂單已經出貨，但船沒拉出去，營收遞延發生。

林芬如指出，儒鴻主要生產基地在越南、印尼等非中國地區，受川普關稅直接影響有限；但下游品牌及通路商為避開川普高關稅，不只紡織品，包括很多3C產品訂單最近也都提前拉貨，貨運艙位吃緊，農曆年前大家都在搶艙位，儒鴻營運因此跟著受到波動。

儒鴻 川普 關稅

延伸閱讀

PC供應鏈去年11月底急單湧現 12月營運有望拉尾盤

法人：台股2025年創高空間恐有限 AI仍是主旋律

2024年最後一周忙翻了 洛杉磯港貨櫃量暴增73%

應對川普可能加關稅衝擊…韓企投資墨國 按暫停鍵

相關新聞

財劃法爭議 賴總統：需在憲政體制下依循民主方式解決

賴總統1日元旦談話時提到，2025年台灣要持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性，對國家而言，百工百...

川普關稅拉貨潮航運爆艙 出口商搶艙位營運波動

美國總統當選人川普1月20日即將上任，揚言將對中國、墨西哥、加拿大等國產品銷美加徵關稅，引爆農曆年前搶運潮，近期航運爆艙...

經部次長陳正祺退休 郭智輝：不捨仍要割捨

經濟部次長陳正祺退休，經濟部昨舉辦歡送會，經濟部長郭智輝表示，陳正祺去年五二○就已預告退休，經濟部也希望更年輕化，「雖然...

製造業景氣 連3顆低迷黃藍燈

台經院昨發布十一月製造業景氣燈號，全球經濟雖穩步成長，製造業數據尚未全面改善，但國內受惠ＡＩ產業鏈，整體製造業景氣信號值...

賴總統新年談話 聚焦加薪、減稅

賴清德總統今（1）日將發表上任後首次新年談話，他昨日細數元旦新制，包括最低工資調漲、減稅、擴大租金補貼等政策，並期待《財...

明年上半年提前啟動智慧國家2.0新綱領 跨部會共同打造科技島

行政院副院長鄭麗君31日主持「行政院智慧國家推動小組第5次會議」時表示，為因應AI科技浪潮，以及回應台灣所面對供應鏈重組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。