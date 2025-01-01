川普關稅拉貨潮航運爆艙 出口商搶艙位營運波動

美國總統當選人川普1月20日即將上任，揚言將對中國、墨西哥、加拿大等國產品銷美加徵關稅，引爆農曆年前搶運潮，近期航運爆艙，出口廠商苦惱搶不到艙位，包括紡織股王儒鴻等都感受到影響。

野村投信投資策略部副總經理張繼文觀察，川普（Donald Trump）已經放話，上任後將對中國、墨西哥、加拿大等3國銷美產品增加10%至25%的關稅，全球海空運業為避開可能的額外新關稅壓力，農曆年出現新一波搶運大潮。尤其市場擔憂川普當選後恐對中國祭出關稅制裁，貨主紛紛提前出貨，近期中國出口到北美航線出現爆艙。

另外，張繼文表示，目前中東仍有多場戰事，影響海運供應鏈較大的，則是葉門叛軍胡塞武裝組織襲擊行經紅海商船，造成大量船舶繞道好望角，恐持續引發連鎖效應。

國內紡織股王儒鴻主要客戶包括Nike、Lululemon等美系大廠，日前公布去年11月營收新台幣28.47億元，創下近8個月新低，表現不如預期，連儒鴻創辦人洪鎮海原先設定公司從2024年5月到年底每個月營收要保持3字頭的目標，也因此破功。

儒鴻財務副總經理林芬如對此特別解釋，去年11月營收下滑主要就是受到船期影響，11月底有些訂單已經出貨，但船沒拉出去，營收遞延發生。

林芬如指出，儒鴻主要生產基地在越南、印尼等非中國地區，受川普關稅直接影響有限；但下游品牌及通路商為避開川普高關稅，不只紡織品，包括很多3C產品訂單最近也都提前拉貨，貨運艙位吃緊，農曆年前大家都在搶艙位，儒鴻營運因此跟著受到波動。