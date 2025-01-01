經部次長陳正祺退休 郭智輝：不捨仍要割捨

經濟部次長陳正祺退休，經濟部昨舉辦歡送會，經濟部長郭智輝表示，陳正祺去年五二○就已預告退休，經濟部也希望更年輕化，「雖然萬般不捨，還是要割捨」。經濟部自去年五二○以來，已有三位次長陸續離任，外界直指郭智輝的領導風格，恐是造成次長們接連掛冠求去的原因。

主管貿易事務的陳正祺自二○二○年三月出任經濟部國貿局長，同年八月升任次長至今；而前次長林全能在去年六月退休，接任的連錦漳日前也請辭獲准，將在二月底退休走人，郭智輝擔任部長後，不到一年時間內走了三位次長，「次長離職潮」不僅是在經濟部、在各部會都相當少見，在內閣團隊也引發不少討論。

「我的離職感言，從五二○想到現在。」陳正祺在歡送會表示，人生總有不同階段，不同階段做不同付出，而國際社會變化太快，需要要有新的人帶進新的想法以因應新的環境，他能為國家做的工作就是趕快下來讓新的人上來。

陳正祺也說，去年五二○交接時就已表達辭意，但在郭智輝的慰留下多做了半年，也在同仁支持與協助下一起完成很多不太容易的事情，特別感謝郭智輝的信任與充分授權。

郭智輝致詞時透露，陳正祺要退休的消息一出，有超過百人致電詢問是否慰留，其中還包括總統賴清德，以及行政院多位同仁、立委，但陳正祺已經預告，而經濟部也希望更年輕化，陳正祺深受愛戴，相信也有所不捨，但歲月就和流水一樣，尊重個人生涯規畫。他也透過ChatGPT擬稿，以七言絕句「仲領春秋織偉功，弦歌雅意映長虹。如今策馬辭榮位，眾望依依送遠風」送給陳正祺。

林全能、陳正祺與連錦漳等三位次長皆非屆齡退休，外界直指是郭智輝的領導風格出問題。據了解，郭智輝發言頻出包、爭議不斷，讓經濟部無端承受不少指責，加上被爆出有不少不專業的言論行為，以及在外人面前數落下屬等，都被認為是經濟部爆出走潮、同仁爭取外調機會的原因。

郭智輝上任後揚言要解決「缺人才」的問題，卻讓經濟部先出現「缺次長」問題，有立委批評這代表次長們「用腳投票」，郭智輝應出面說明。面對外界質疑，郭智輝昨在歡送會上除了致詞以外，不接受媒體訪問。

針對外界質疑，經濟部回應，兩位次長離職各有不同原因，陳正祺是希望能世代接班，而且去年五月就只同意做到去年底，連錦漳是因為健康因素，需要休養，所以規畫退休，兩位次長請辭各有原因及生涯考慮，尊重其生涯規畫。