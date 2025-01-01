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製造業景氣 連3顆低迷黃藍燈
台經院昨發布十一月製造業景氣燈號，全球經濟雖穩步成長，製造業數據尚未全面改善，但國內受惠ＡＩ產業鏈，整體製造業景氣信號值十二點二九分，較上月增加○點九一分，燈號則連續亮出第三顆代表景氣低迷的黃藍燈。
依產業來看，化學材料方面，受海外產能排擠效應及歲修與擴廠計畫停產影響，化學品外銷訂單年增率由正轉負，化學材料業生產指數持續衰退，十一月景氣燈號續亮代表衰退的藍燈。電子零組件業方面，ＡＩ與高效能運算需求強勁，景氣燈號續維持代表持平的綠燈。
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