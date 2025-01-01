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土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

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賴總統新年談話 聚焦加薪、減稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
賴清德總統1日將發表上任後首次新年談話。 聯合報系資料照
賴清德總統1日將發表上任後首次新年談話。 聯合報系資料照

賴清德總統今（1）日將發表上任後首次新年談話，他昨日細數元旦新制，包括最低工資調漲、減稅、擴大租金補貼等政策，並期待《財政收支劃分法》能有更完善的討論。

總統府今日舉行元旦升旗典禮，賴總統將發表新年談話，因近來立法院朝野攻防嚴重，外界關注賴總統談話是否將緩和朝野對立氛圍；另外對於兩岸議題，賴總統是否拋出橄欖枝，亦是外界關注焦點。

賴總統昨日在臉書分享2025年新制上路，包含「拚加薪」、「助生活」、「顧人民」三大主軸。「拚加薪」方面，最低工資月薪增加到28,590元，時薪增至190元，也為軍公教加薪3%。

「助生活」則聚焦減稅，包含不課稅基本生活費增加8,000元至21萬元，免稅額、標準扣除額及特別扣除額，也進一步調高；租金補貼擴大到75萬戶。

「顧人民」方面，有條件式線上申換護照的服務正式上路，推動青年百億海外圓夢基金計畫，照顧年輕朋友。

賴總統表示，感謝行政院長卓榮泰帶領的行政團隊，雖然部分政策將因財劃法修改通過而造成衝擊，執政團隊仍會持續努力，盡全力讓各項惠民措施，繼續推動落實，他期待財劃法修法能更完善討論。

卓榮泰昨日也在臉書分享減稅、租金補貼等元旦新制；行政院副院長鄭麗君昨日主持智慧國家推動小組會議，政院今年上半年將提前啟動智慧國家2.0新綱領，推動期程為2025年到2028年，希望透過「智慧科技、智慧產業、智慧治理、智慧共融」四大分組，跨部會實踐「智慧科技島．數位新社會」。

加薪 減稅 租金補貼

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