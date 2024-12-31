明年上半年提前啟動智慧國家2.0新綱領 跨部會共同打造科技島

行政院副院長鄭麗君31日主持「行政院智慧國家推動小組第5次會議」時表示，為因應AI科技浪潮，以及回應台灣所面對供應鏈重組、數位轉型及淨零轉型、超高齡社會等各項新興挑戰，行政院將接軌「智慧國家方案」，於2025年上半年提前啟動「智慧國家2.0」新綱領，推動期程為2025年到2028年，希望透過「智慧科技、智慧產業、智慧治理、智慧共融」四大分組，跨部會共同實踐「智慧科技島．數位新社會」的願景。

鄭麗君強調，期盼以「智慧國家2.0」新綱領，作為驅動創新經濟的重要引擎，引領台灣邁向善用科技的數位永續新社會，透過軟體及資料驅動創新，擴大各領域創新應用服務，以數位及科技解決社會問題、增進公眾生活福祉，落實行政院經濟發展委員會所提出「創新經濟、均衡台灣、包容成長」的政策目標。

這次會議由國科會科技辦公室報告「智慧國家方案推動成果」及「智慧國家2.0推動規劃」。鄭副院長表示，行政院從2017年開始推動為期9年的「數位國家．創新經濟發展（DIGI+）方案」，而後為因應後疫情時代挑戰，行政院在2021年將該方案更名升級為「智慧國家方案（2021-2025年）」，推動前瞻數位科技計畫及國家社會整體數位轉型，感謝政府各部會通力合作，更要感謝來自各領域的行政院智慧國家推動小組委員、民間諮詢委員會委員給予寶貴建議，讓政府得以持續精進該方案。

展望下一階段的智慧國家發展，鄭麗君表示，賴清德總統提出「國家希望工程」，核心理念之一就是要追求「創新驅動」的經濟成長模式，以創新因應挑戰，善用科技提供解方，化挑戰為成長的動能。

為回應全新挑戰，落實「AI產業化、產業AI化」，並擴展智慧應用，鄭麗君指出，行政院將於明年上半年提前接軌啟動「智慧國家2.0」新綱領，而「智慧國家2.0」的推動關鍵，是要推升「AI價值鏈微笑曲線」，在既有的高階製造優勢上，一方面積極布局前瞻科技研發，全力建構重要數位基礎建設，以科技研發驅動創新。

另一方面，政府也要以社會需求導向驅動創新，透過軟體及資料驅動創新應用服務，回應未來社會在教育、醫療、照顧、居住、智慧交通、金融科技、淨零碳排、智慧城市、氣候調適、災防韌性及智慧政府等各領域的需求，創造生活福祉。

鄭麗君表示，政府也要將創新成長貫穿到中小微企業的多元振興發展，支持產業升級轉型，進而帶動百工百業發展，這不僅有助於促進經濟的包容成長，更能推動台灣成為創新解決方案的淨輸出國。其中，「智慧治理」非常關鍵，請國科會、數位發展部、經濟部、國家發展委員會等跨部會，共同建立完善的數位法制體系及資料治理架構，鼓勵產業界及公民社會透過資料驅動發展良善的創新應用服務。