快訊

蘿拉涉毒家中遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎偕妻在場親自蒐證

元旦起雨下2天！冷空氣來襲 3500公尺高山有降雪機率

永續經濟活動認定參考指引 首納農林業適用

中央社／ 台北31日電

農業部今天表示，第2版「永續經濟活動認定參考指引」及「轉型計畫建議涵蓋事項」公告，適用產業首度納入農林業，引導金融業協助企業參與企業參與農業經營，推動減碳轉型。

農業部發布新聞指出，上述參考指引及事項，今天由金融監督管理委員會與農業部、環境部、經濟部、交通部及內政部共同公告。

農業部指出，「永續經濟活動認定參考指引」的適用產業範圍，首次納入「農林業」，包含「農作物生產」、「農林剩餘資源再利用」及「林業經營與生產」等3項「一般經濟活動」，可讓從事農林業永續活動的企業，有更多機會獲得金融業支持。

其次，明定「自然碳匯技術研發及應用」及「建立維持生物多樣性之生態保護系統」等2項「支持型經濟活動」，鼓勵各行各業投入「自然碳匯」及「生態保護系統」，也可認定積極參與永續發展工作，獲得綠色金融適度支持。

另外，針對保險業推出的金融商品，將「農業保險」列為永續商品，引導保險業開設農業保險。

農業部補充，為了讓企業及金融業更容易參與農業永續活動，113年10月30日已開設「農業ESGSTORE」，提供一站式服務，讓企業更快速對接、執行農業經濟永續活動。

永續 農業部

延伸閱讀

減碳永續投融資計算範圍最新公告 面板、半導體入列

雞蛋產量續增 蛋商公會理事長林天來：蛋價降2元

植物診療師法通過 防檢署規劃114年8月首辦國考

農業部4大政策元旦上路 家貓納入寵物登記、植物診療師納國考

相關新聞

明年上半年提前啟動智慧國家2.0新綱領 跨部會共同打造科技島

行政院副院長鄭麗君31日主持「行政院智慧國家推動小組第5次會議」時表示，為因應AI科技浪潮，以及回應台灣所面對供應鏈重組...

百億綠色成長基金 明年第二季正式啟動

環境部次長施文真今天表示，綠色成長基金有跟國發會申請100億的基金，要走高碳產業減碳的幫助，也和保險業者合作；此外，明年...

減碳永續投融資計算範圍最新公告 面板、半導體入列

第二版「永續經濟活動認定參考指引」和「轉型計畫建議涵蓋事項」今日由金管會領軍環境部、經濟部、交通部、內政部及農業部共同公...

影／經濟部次長惜別會 陳正祺：為國家做最好的工作就是趕快下來

經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。經濟部長郭智輝與政務次長何晉滄 、常務次長連錦漳及部𥚃同仁一同出席政務次...

經長郭智輝喊話：拚2027年GDP衝上4萬美元 公務員調薪不只3%

經濟部長郭智輝31日在經濟部政務次長陳正祺惜別歡送會上，對台下經濟部員工喊話：經濟部再拚一點，2027年GDP衝上4萬美...

拚加薪、助生活、顧人民 賴清德分享元旦新制

賴清德總統31日下午分享2025年的新制上路，預計從元旦開始，將有三大類新政策上路，包括最低工資調升、軍公教加薪、基本生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。