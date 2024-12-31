強化交流 立陶宛與台灣簽署金融創新合作MOU
台灣與立陶宛深化合作。金管會今天宣布，駐立陶宛台灣代表處與立陶宛貿易代表處代表雙方政府簽署金融服務創新領域合作瞭解備忘錄（MOU），未來雙方將可就新興市場趨勢及發展、與金融服務創新有關監理議題等進行資訊交換。
為強化國際間金融科技交流，截至目前為止，金融監督管理委員會已與波蘭、法國、加拿大、以色列及美國亞利桑那州、紐約州、紐澤西州等主管機關簽署金融科技相關交流合作協議。
金管會國際業務處長賴銘賢今天說明，駐立陶宛台灣代表處代表王雪虹與立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas），今年12月30日分別代表雙方政府於立陶宛簽署金融服務創新領域合作瞭解備忘錄。
賴銘賢指出，簽署備忘錄後，雙方可就新興市場趨勢及發展、與金融服務創新有關監理議題等進行資訊交換，同時也可促進產業間及在共同關切議題上的合作。
賴銘賢表示，近年台灣與立陶宛往來密切，金管會已於今年7月同意台灣銀行向立陶宛主管機關申設立陶宛代表人辦事處，加深金融合作關係，此次再簽署備忘錄，可深化雙方在金融服務創新相關議題的交流。
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