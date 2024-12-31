中油：1月民生工業天然氣價格不調整 電業漲1.5%

中油今天宣布，考量適逢農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，1月民生及工業等非電業用戶氣價不調整，僅電業用戶氣價調漲1.5%，以反映部分氣源成本。

中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶114年1月天然氣價格均應調漲，但考量適逢農曆春節期間及配合政府穩定物價政策，1月民生及工業等非電業用戶氣價不調整，由台灣中油吸收。

至於電業用戶氣價調漲1.5%，以反映部分氣源成本。

中油補充，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請詳參台灣中油全球資訊網公告的天然氣牌價表。