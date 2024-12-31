百億綠色成長基金 明年第二季正式啟動

環境部次長施文真今天表示，綠色成長基金有跟國發會申請100億的基金，要走高碳產業減碳的幫助，也和保險業者合作；此外，明年第二季專案辦公室將正式啟動運作。

施文真表示，綠色成長基金的投資最主要鎖定了減碳相關產業，包括深度碳捕捉、循環經濟、氣候變遷的調適等，並且和業界的私募股權基金或新創公司合作，來物色理想的投資標的。

對於金管會目前尚未強制金融業做永續投融資，金管會副主委陳彥良指出，雖然目前沒有強制性的措施要金融業做永續投資或是融資，但是他相信，生存就是最大的動力，例如很多業者雖然一開始抗拒，但是之後發現這是他們生存利基，這也將成為鼓勵金融業者依照永續經濟活動指引來擴大金融業的永續投融資最重要的獎勵。

而對於半導體跟面板此次納入永續經濟活動指引的範圍，綜合規劃處長胡則華也回應，先前已經有問過台積電跟聯電這些大廠或者是中型廠商的意見，相信不會影響到產業的競爭力。

胡則華表示，會請銀行也去收集客戶的用水、用電，還有是否有採用永續經濟活動的參考指引，希望銀行提供一些數據上傳到聯徵中心，目前銀行已經有上傳了三萬多筆，但是中小企業仍非常多家，因此希望收集更多的數據來堅持更完整的資料庫，甚至可以有產業的平均值。

胡則華也坦言，水泥、玻璃、鋼鐵、石化這四大產業是減碳難度最高的四大類產業，碳排放量下降速度可能就沒有辦法像其他產業，這個時候最重要的就是讓國際競爭力來讓業者有動力加速減碳排。