減碳永續投融資計算範圍最新公告 面板、半導體入列

第二版「永續經濟活動認定參考指引」和「轉型計畫建議涵蓋事項」今日由金管會領軍環境部、經濟部、交通部、內政部及農業部共同公告，來助力金融業及企業減碳轉型。

金管會副主委邱淑貞指出，相較於三大產業16項目，進一步這次納入的包括五大產業29項項目，其中半導體和面板全部都納入。

另外對於新的節能儲能的技術，共列入了14項的項目，支持綠能開發還有儲能節能產業技術上的支持，包括以此可以直接認定有利於環境及鼓勵做更多的科技研發，並且鼓勵金融機構支持這種融資。

金管會最新統計顯示，對五大產業永續融資的比重，目前已經超過64%。關於是否做強制揭露，希望先就揭露的部分提出其整體放款的金額，提供投資融資這些永續經濟活動的比率是多少？

綜合規劃處處長胡則華表示，企業最大的困擾也在於中小企業並不清楚這些機制，包括一些上市櫃公司也並不清楚，因此希望從明年開始做一連串的說明會，讓更多企業能夠一起加入這個陣容。

金管會111年12月先公告第一版參考指引，先針對我國金融業投融資最多的產業，包括部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業的16項一般經濟活動及13項前瞻經濟活動，提供是否符合永續之認定參考指引，先就「氣候變遷減緩」環境目的訂定「具實質貢獻之技術篩選標準」，且以未對其他環境目的，如氣候變遷調適、水資源保護等)及社會保障造成重大危害為判斷原則。

第二版參考指引則擴大適用的產業範圍，並依經濟活動的特性及對環境的影響，訂定對環境目的具有實質貢獻的判斷標準，協助企業及金融業判斷何謂永續經濟活動，其中，一般經濟活動由第一版3個產業共16項一般經濟活動，擴增至5個產業共29項一般經濟活動，新增經濟活動項目包括部分製造業，如紡織、造紙、化學、鋼鐵、半導體、面板、電腦及其週邊設備等7項經濟活動，和廢棄物清理及資源回收業有3項經濟活動)，以及農林業有3項經濟活動。

支持型經濟活動，將包括再生能源、氫能、能源技術服務(Energy Service Company，簡稱ESCO)、碳捕捉與封存等14項，並增列國內外相關參考標準。

此次亦增訂金融業投融資及金融商品永續占比：針對「放款」、「投資」、「資產管理」、「產物承保」分別訂定永續占比計算方式，俾利金融業追蹤其將資金投融資於適用或符合本指引經濟活動，以及發展相關金融商品情形，並鼓勵金融業揭露永續占比相關資訊。