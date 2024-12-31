影／經濟部次長惜別會 陳正祺：為國家做最好的工作就是趕快下來

經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。經濟部長郭智輝與政務次長何晉滄 、常務次長連錦漳及部𥚃同仁一同出席政務次長陳正祺的惜別會。

郭智輝致詞時對於外界質疑為何沒有慰留陳次長一事表示，尊重個人的生涯規劃。對於陳次表辭職一事，超過100人打過「慰留電話」，裡面包括賴總統、行政院長官及立委。郭智輝接著表示，他休息一下，反正他還在台灣。經濟部希望更年輕化，江山代有才人出，一代新人換舊人。

陳正祺惜別會致詞時表示，原本520新政府換屆，政務次長跟著換屆是應該的。人生在每個階段做不同的付出。國際社會變化太快需要新的人帶來新的觀念、新的想法和新的衝勁，所以在那時能為國家做最好的工作就是趕快下來讓別人做。