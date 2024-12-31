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影／經濟部次長惜別會 陳正祺：為國家做最好的工作就是趕快下來

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。陳正祺惜別會致詞時表示，國際社會變化太快需要新的人帶來新的觀念、新的想法和新的衝勁，所以在那時能為國家做最好的工作就是趕快下來讓別人做。記者黃義書／攝影
經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。陳正祺惜別會致詞時表示，國際社會變化太快需要新的人帶來新的觀念、新的想法和新的衝勁，所以在那時能為國家做最好的工作就是趕快下來讓別人做。記者黃義書／攝影

經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。經濟部長郭智輝與政務次長何晉滄 、常務次長連錦漳及部𥚃同仁一同出席政務次長陳正祺的惜別會。

郭智輝致詞時對於外界質疑為何沒有慰留陳次長一事表示，尊重個人的生涯規劃。對於陳次表辭職一事，超過100人打過「慰留電話」，裡面包括賴總統、行政院長官及立委。郭智輝接著表示，他休息一下，反正他還在台灣。經濟部希望更年輕化，江山代有才人出，一代新人換舊人。

陳正祺惜別會致詞時表示，原本520新政府換屆，政務次長跟著換屆是應該的。人生在每個階段做不同的付出。國際社會變化太快需要新的人帶來新的觀念、新的想法和新的衝勁，所以在那時能為國家做最好的工作就是趕快下來讓別人做。

主管貿易事務的政務次長陳正祺，日前請辭獲准，今天12月31日退休。陳正祺64歲，雖未到強制退休的年齡，但公務員服務年資已到可以退休。

經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。郭智輝致詞時對於外界質疑為何沒有慰留陳次長一事表示，尊重個人的生涯規劃。對於陳次表辭職一事，超過100人打過「慰留電話」，裡面包括賴總統。記者黃義書／攝影
經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。郭智輝致詞時對於外界質疑為何沒有慰留陳次長一事表示，尊重個人的生涯規劃。對於陳次表辭職一事，超過100人打過「慰留電話」，裡面包括賴總統。記者黃義書／攝影
經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。經濟部長郭智輝（左）代表贈送功績卓著的紀念牌給政務次長陳正祺（右）。記者黃義書／攝影
經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。經濟部長郭智輝（左）代表贈送功績卓著的紀念牌給政務次長陳正祺（右）。記者黃義書／攝影

經濟部 退休 520

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