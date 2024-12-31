快訊

柯文哲等4人交保 北檢跨年夜再提抗告：「橘子」非柯口中「愛玩的小朋友」

新北淡水跨年煙火人潮湧現 「多路段車多壅塞」估晚間10點才緩解

經長郭智輝喊話：拚2027年GDP衝上4萬美元 公務員調薪不只3%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝。 圖／聯合報系資料庫
經濟部長郭智輝。 圖／聯合報系資料庫

經濟部長郭智輝31日在經濟部政務次長陳正祺惜別歡送會上，對台下經濟部員工喊話：經濟部再拚一點，2027年GDP衝上4萬美元，公務員調薪不只3%。

郭智輝在歡送會上透露，陳正祺要退休的消息一出，有超過百人致電詢問是否慰留，其中還包括總統賴清德，以及行政院多位同仁、立委都來關切，很多人說，川普2.0來了，不能讓陳正祺走，但陳正祺520時就已經預告，他重然諾，同時也希望經濟部更年輕化，「雖然萬般不捨，還是要割捨」，「江山代有才人出，一代新人換舊人」。

郭智輝也說，這是今年內第二次送次長離開，而陳正祺多年來深受愛戴，但歲月跟流水一樣一直往前走，「每個人都有生涯規劃，我非常尊重生涯規劃」。

郭智輝特別以ChatGPT擬稿，以七言絕句「仲領春秋織偉功，弦歌雅意映長虹。如今策馬辭榮位，眾望依依送遠風」送給陳正祺。

郭智輝說，趁此機會用一首七言絕句送給經濟部同仁：「歲末年終齊心安，同心協力展鴻圖，新春萬象皆更新，身心健康福自來」。

郭智輝還說，這兩首詩不是他寫的，是ChatGPT寫。他話鋒一轉提到，如果2027年之前，經濟部所有同仁努力下， 讓台灣的GDP可以達到4萬美元，調薪就不止3%。

生涯規劃 經濟部

延伸閱讀

【重磅快評】經濟部爆跳船潮 怎應對川普2.0？

高雄大林蒲轉作新材料循環產業園區 居民要求加速遷村

經濟部政次陳正祺請辭獲准、原因曝光 接任人選待定

電價及綠電考量 郭智輝：5千瓩以上用電量資料中心不會來台設立

相關新聞

經長郭智輝喊話：拚2027年GDP衝上4萬美元 公務員調薪不只3%

經濟部長郭智輝31日在經濟部政務次長陳正祺惜別歡送會上，對台下經濟部員工喊話：經濟部再拚一點，2027年GDP衝上4萬美...

經部次長陳正祺退休 郭智輝爆：賴總統也關心是否慰留

經濟部次長、主管貿易事務的陳正祺退休，經濟部今舉行歡送會經濟部長郭智輝透露，陳正祺要退休的消息一出，有超過百人致電詢問是...

百億綠色成長基金 明年第二季正式啟動

環境部次長施文真今天表示，綠色成長基金有跟國發會申請100億的基金，要走高碳產業減碳的幫助，也和保險業者合作；此外，明年...

減碳永續投融資計算範圍最新公告 面板、半導體入列

第二版「永續經濟活動認定參考指引」和「轉型計畫建議涵蓋事項」今日由金管會領軍環境部、經濟部、交通部、內政部及農業部共同公...

影／經濟部次長惜別會 陳正祺：為國家做最好的工作就是趕快下來

經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。經濟部長郭智輝與政務次長何晉滄 、常務次長連錦漳及部𥚃同仁一同出席政務次...

拚加薪、助生活、顧人民 賴清德分享元旦新制

賴清德總統31日下午分享2025年的新制上路，預計從元旦開始，將有三大類新政策上路，包括最低工資調升、軍公教加薪、基本生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。