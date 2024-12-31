經長郭智輝喊話：拚2027年GDP衝上4萬美元 公務員調薪不只3%

經濟部長郭智輝31日在經濟部政務次長陳正祺惜別歡送會上，對台下經濟部員工喊話：經濟部再拚一點，2027年GDP衝上4萬美元，公務員調薪不只3%。

郭智輝在歡送會上透露，陳正祺要退休的消息一出，有超過百人致電詢問是否慰留，其中還包括總統賴清德，以及行政院多位同仁、立委都來關切，很多人說，川普2.0來了，不能讓陳正祺走，但陳正祺520時就已經預告，他重然諾，同時也希望經濟部更年輕化，「雖然萬般不捨，還是要割捨」，「江山代有才人出，一代新人換舊人」。

郭智輝也說，這是今年內第二次送次長離開，而陳正祺多年來深受愛戴，但歲月跟流水一樣一直往前走，「每個人都有生涯規劃，我非常尊重生涯規劃」。

郭智輝特別以ChatGPT擬稿，以七言絕句「仲領春秋織偉功，弦歌雅意映長虹。如今策馬辭榮位，眾望依依送遠風」送給陳正祺。

郭智輝說，趁此機會用一首七言絕句送給經濟部同仁：「歲末年終齊心安，同心協力展鴻圖，新春萬象皆更新，身心健康福自來」。

郭智輝還說，這兩首詩不是他寫的，是ChatGPT寫。他話鋒一轉提到，如果2027年之前，經濟部所有同仁努力下， 讓台灣的GDP可以達到4萬美元，調薪就不止3%。