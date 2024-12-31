宜蘭縣長林姿妙貪污遭判刑 內政部：職務由副縣長代理
台灣宜蘭地方法院31日表示，宜蘭縣縣長林姿妙因犯貪污治罪條例圖利罪，處有期徒刑7年、褫奪公權6年；犯特殊洗錢罪，處有期徒刑3年6月；犯貪污治罪條例公務員財產來源不明罪，處有期徒2年6月、褫奪公權2年，合併執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。
內政部對此表示，依地方制度法第78條第1項規定，縣長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；第82條第2項規定，縣長停職者，由副縣長代理，因此，內政部依地方制度法規定，即日起停止林姿妙縣長職務，並由副縣長林茂盛代理縣長職務。
內政部指出，民選地方行政首長停止職務期間得否發給半俸，依據行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函規定，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治之決心，因此決定停職期間不核給半數俸額。
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