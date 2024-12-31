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拚加薪、助生活、顧人民 賴清德分享元旦新制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
賴清德總統在2024年末，公布新制。圖／擷取自賴清德臉書
賴清德總統在2024年末，公布新制。圖／擷取自賴清德臉書

賴清德總統31日下午分享2025年的新制上路，預計從元旦開始，將有三大類新政策上路，包括最低工資調升、軍公教加薪、基本生活費免稅額、標準扣除額及特別扣除額調高、擴大租金補貼、有條件式線上申換護照、放寬自動通關使用對象、、青年百億海外圓夢基金計畫、以及擴大癌症篩檢補助，並將文化幣擴大至13歲。

賴總統在臉書上寫到，「今年的最後一天，一起來看看2025年的新制上路！過去一年，謝謝每一位國人，在各自崗位上的努力付出，因為有大家的努力不懈，我們一起度過許多挑戰，也讓台灣更加受到國際的肯定」。

明天將有許多新年新政策上路，包括「拚加薪」，最低工資增加到2萬8,590元，時薪從183元增加到190元，也為軍公教加薪3%；「助生活」，不課稅基本生活費，增加8,000元至21萬元，免稅額、標準扣除額及特別扣除額，也進一步調高；租金補貼的戶數，也從50萬戶擴大到75萬戶；「顧人民」，有條件式線上申換護照的服務正式上路，也放寬自動通關使用對象。同時也會擴大癌症篩檢補助，並將文化幣擴大至13歲、青年百億海外圓夢基金計畫，照顧年輕朋友。

賴總統表示，要特別感謝卓榮泰院長帶領的行政團隊，雖然部分政策，將受到《財劃法》修改通過，而造成衝擊，執政團隊仍會持續努力，盡全力讓各項惠民措施，繼續推動落實。我也期待《財劃法》的修法，能夠繼續進行更完善的討論，讓福國利民的政策，不要受到影響。

面對新的一年，他也認為一定要團結一致，讓台灣站穩腳步，也歡迎將圖卡分享出去，祝福大家新的一年，平安順心、六順和春！

免稅額 加薪 租金補貼

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