經部次長陳正祺退休 郭智輝爆：賴總統也關心是否慰留

經濟部次長、主管貿易事務的陳正祺退休，經濟部今舉行歡送會經濟部長郭智輝透露，陳正祺要退休的消息一出，有超過百人致電詢問是否慰留，其中還包括總統賴清德，以及行政院多位同仁、立委，但陳正祺520時就已經預告，而經濟部也希望更年輕化，「雖然萬般不捨，還是要割捨。」

經濟部自郭智輝上任後，包括6月的林全能、年底的陳正祺，日前工業局系統出身的常務次長連錦漳也申請退休，將於明年2月生效，連續走了3位次長，且都不是屆齡，外界也被認為郭智輝的領導風格出了問題，更有立委直指這反映次長們是「用腳投票」。

陳正祺2020年3月自美返國出任經濟部國貿局長，同年8月升任經濟部次長，至今已經超過4年時間，歡送會現場也有超過百位經濟部同仁到場合影、獻花，郭智輝也致贈「功績卓越」紀念牌。

「我的離職感言，從520想到現在。」陳正祺表示，人生總有不同階段，不同階段做不同付出，而國際社會變化太快，需要要有新的人帶進新的想法以因應新的環境，他能為國家做的工作就是趕快下來讓新的人上來。

陳正祺也說，在520交接時就表達辭意，在郭智輝的慰留下多做了半年，也在同仁支持與協助下一起完成很多不太容易的事情，更感謝郭智輝的信任與充分授權。

郭智輝也說，這是今年內第二次送次長離開，而陳正祺多年來深受愛戴，對於離開應該非常不捨，但歲月跟流水一樣一直往前走，「每個人都有生涯規劃，我非常尊重生涯規劃。」

郭智輝特別以CHATGPT擬稿，以七言絕句「仲領春秋織偉功，弦歌雅意映長虹。如今策馬辭榮位，眾望依依送遠風。」送給陳正祺。