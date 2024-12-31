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碳費2025年上路 估2030減碳3800萬噸

中央社／ 台北31日電

環境部昨天公布2030年減碳新目標，較2005基準年減28%加減2個百分點。環境部表示，明年碳費制度施行、2026年正式收費，預估至2030年可減碳3800萬公噸。

為達成國家溫室氣體長期減量目標，環境部依據「氣候變遷因應法」，訂定5年為1期，昨天公布2026年至2030年的第三期溫室氣體階段管制目標（草案），更新2030年減碳目標為較2005年基準年減28%加減2個百分點。

環境部為加大減碳力道，規定直接及間接溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上之電力、燃氣供應業及製造業需進行盤查登錄及查驗，另依「碳費收費辦法」規定，明年試申報不繳費；2026年起依前一年排放量及適用費率進行繳碳費。

經碳費費率審議會決議、環境部公告，碳費一般費率為每噸碳新台幣300元；符合「徵收對象溫室氣體減量指定目標」公告附表一行業別指定削減率規定者，優惠費率A為50元；符合公告附表二技術標竿指定削減率規定者，優惠費率B為100元。

環境部統計，2005年排碳量為268.89百萬公噸，在碳費制度施行後，預估至2030年可減碳38百萬公噸。

減碳 環境部 碳費

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