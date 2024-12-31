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卡關9年核二室外乾貯開工 估116年取得運轉執照

中央社／ 台北31日電

經過9年努力，台電今天舉行核二室外乾貯設施開工動土典禮，象徵踏出核電除役第一步。台電指出，室外乾貯規劃可裝填2349束用過核子燃料，估115年完成土建工程，待取得新北市府核發完工證明後，進行試運轉測試並向核安會申請運轉執照，預計116年取得執照。

核二廠室外乾式貯存設施水土保持計畫於104年即獲農委會核定，後續針對興建乾貯設施所需的「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，歷經9年努力，於今年8月獲新北市府核備，並於11月核備開工申報。

台電透過新聞稿說明，核二廠室外乾貯設施採用美國核能設備公司NAC設計的乾貯筒，室外規劃27筒，每筒可裝填87束用過核子燃料，預計115年可完成土建工程，待取得新北市府核發完工證明後，再進行試運轉測試，包括冷測試及熱測試，及向核安會申請運轉執照，預計116年可取得執照。

台電表示，乾貯設施是除役計畫重要的先期設施，完工取得運轉執照後，才能將反應爐內核燃料逐步退出，除役作業才得以全面推展。施工期間將依環境影響說明書件及水保計畫所載內容確實執行，嚴格監督建造乾貯設施的施工品質，並在遵循核能安全要求與工安品管規範下，完成核二廠除役計畫的關鍵工程。

台電 核二 核能

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