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核二廠除役關鍵工程啟動 用過核燃料室外乾貯開工

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
核二室外乾貯計畫將開始動工，台電舉辦開工動土典禮。圖／台電提供
核二室外乾貯計畫將開始動工，台電舉辦開工動土典禮。圖／台電提供

核廢處理再進展，核二室外乾貯計畫將開始動工，今日舉辦開工動土典禮，台電表示，象徵踏出核電除役穩健的第一步。

台電表示，核二廠室外乾式貯存設施水土保持計畫於2015年即獲農委會核定，後續針對興建乾貯設施所需的「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，歷經9年努力，於今年8月獲新北市府核備，並於11月核備開工申報，

台電說明，核二廠室外乾貯設施採用美國核能設備公司NAC設計之乾貯筒，室外規劃27筒，每筒可裝填87束用過核子燃料，預計2026年可完成土建工程，待取得新北市府核發完工證明後，再進行包括冷測試及熱測試的試運轉測試，及向核安會申請運轉執照，預計2027年可取得執照。

台電表示，乾貯設施是除役計畫重要的先期設施，完工取得運轉執照後，才能將反應爐內核燃料逐步退出，除役作業才得以全面推展，施工期間將依環境影響說明書件及水保計畫所載內容確實執行，台電公司將嚴格監督建造乾貯設施的施工品質，並在遵循核能安全要求與工安品管規範下，完成這個核二廠除役計畫的關鍵工程。

台電 核二 核能

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