應戰川普2.0關稅 資誠揭馬來西亞擁強大市場潛力

隨著川普2.0關稅政策可能掀起新一輪全球貿易震盪，台商供應鏈加速調整，東南亞憑藉區域性關稅協定與市場潛力成為關鍵角色。其中，馬來西亞因其穩健的法治環境、完善基礎建設以及友善的招商政策，成為電子與半導體產業投資的焦點。

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）日前舉辦「全球供應鏈布局機會與挑戰：馬來西亞投資解析研討會」，針對馬來西亞的市場亮點及策略布局進行深度解析。

資誠東南亞稅務服務會計師鮑敦川指出，根據世界銀行評比，馬來西亞在全球190個國家中競爭力排名第12，位居東南亞前列，其政策友善、外匯管制開放，加上中英文皆通的語言環境，讓台商在營運管理上具便利性。

此外，鮑敦川指出，馬六甲海峽作為全球最重要的航運樞紐，也賦予馬來西亞在供應鏈配套上的獨特優勢。

PwC Malaysia執業會計師王稅寬分析，2023年馬來西亞外資投資額達290億美元，較2022年增長近95%，顯示強勁的成長動能，尤其電子與電器產業表現亮眼，被譽為「東方矽谷」的檳城，擁有完整的電子產業供應鏈，是台商進軍海外的重要領域。

王稅寬強調，馬來西亞提供新興產業的稅務優惠，包括新投資與擴廠均享有免稅或稅收抵減等政策。然而，台商需留意全球最低稅負制下可能對當地稅務環境的影響，並應善用馬來西亞的租稅優惠，以提升投資效益。

PwC Malaysia稅務協理池佳凌也提到，2024年1月，馬來西亞與新加坡簽署備忘錄，啟動「柔佛-新加坡經濟特區」，被譽為東南亞版的香港深圳特區，柔佛因鄰近新加坡，吸引Google、微軟等國際企業設立數據中心。該特區將在2024年7月推出免稅政策及相關配套，並成立馬來西亞投資促進中心，協助企業快速進場。

池佳凌補充，馬來西亞將在2025年初推出單一家族辦公室計畫，提供符合特定規定的投資收入0%稅率，且設立成本低於香港和新加坡，對高資產家族具吸引力。這將有助於台商分散風險並實現財富永續傳承。

普華商務法律事務所外國法合夥律師張家健表示，馬來西亞司法環境穩健，與台灣簽有投資保障協定，是台商值得考量的投資地。他建議企業應建立「家族憲法」，透過有效分工管理財產的「所有權」、「管理權」與「受益權」，以減少紛爭並實現永續經營。