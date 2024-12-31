聽新聞
0:00 / 0:00

經濟信心指數低 江啟臣：民眾感受不到成長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
啟思民本基金會今公布信心指數調查，立法院副院長兼啟思民本基金會董事長江啟臣與談，他認為根據調查，總結2024年是個「慮」字，他提醒，民眾感受不到經濟成長，台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。記者屈彥辰／攝影
啟思民本基金會今公布信心指數調查，立法院副院長兼啟思民本基金會董事長江啟臣與談，他認為根據調查，總結2024年是個「慮」字，他提醒，民眾感受不到經濟成長，台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。記者屈彥辰／攝影

啟思民本基金會今公布信心指數調查，立法院副院長兼啟思民本基金會董事長江啟臣與談，根據調查，總結2024年是個「慮」字，他提醒，民眾感受不到經濟成長，台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。

根據啟思民本基金會公布的信心指數調查，以滿分10分言，民眾針對經濟發展、通貨膨脹、就業機會、收入、國家安全等指數的評價皆不到5分。

江啟臣表示，民進黨政府一度聲稱明年經濟成長率可以來到4.2%，以目前的全球環境來說，4.2%是很不錯，但人民根本感覺不到有4.2%成長，這才是問題所在。民眾認為民間消費不振，產業失衡問題惡化。

江啟臣提到，中部很多製造業，過去幾個月機械業者、工具機業者都來向他陳情，認為政府太側重高科技產業，好像要放棄傳統產業。對傳統產業的幫忙不積極，政策、優惠集中半導體業，這會產生落差。就算經濟成長數字很漂亮，但民眾感覺很冰冷，感受不到經濟成長的果實。

江啟臣也說，機械業者、工具機業者等傳統產業接單率不及過去的5成，業者只剩出走或關廠等兩個選擇，政府政策不能只看點，要看整個面的感受，政府宣稱明年經濟成長率不錯，可是人民感受是崩盤的。

江啟臣指出，如果要用哪個字總結過去這一年，從民意來看，現在的感覺是憂慮的「慮」，有考慮、思慮，指對於現狀難以掌握。台灣仰賴外貿，經濟發展離不了國際現勢，地緣政治因素加上「川普2.0」，都是我方明年挑戰。如果政府沒有做好因應，民間信心不足，陷入不確定感之中，台灣未來總體經濟發展更為堪慮。

指數 江啟臣 經濟發展

延伸閱讀

武陵、福壽山農場人氣下墜？ 江啟臣籲打開農場品牌

中橫復建綜合規劃環評啟動 江啟臣現勘：還給鄉親安全回家路

不只聖誕節！今行憲紀念日 江啟臣：民主路上、攜手前行

下屆台中市長選舉提前開戰？何欣純說江啟臣讓台中人蒙羞 江不回應

相關新聞

明年上半年提前啟動智慧國家2.0新綱領 跨部會共同打造科技島

行政院副院長鄭麗君31日主持「行政院智慧國家推動小組第5次會議」時表示，為因應AI科技浪潮，以及回應台灣所面對供應鏈重組...

百億綠色成長基金 明年第二季正式啟動

環境部次長施文真今天表示，綠色成長基金有跟國發會申請100億的基金，要走高碳產業減碳的幫助，也和保險業者合作；此外，明年...

減碳永續投融資計算範圍最新公告 面板、半導體入列

第二版「永續經濟活動認定參考指引」和「轉型計畫建議涵蓋事項」今日由金管會領軍環境部、經濟部、交通部、內政部及農業部共同公...

影／經濟部次長惜別會 陳正祺：為國家做最好的工作就是趕快下來

經濟部下午在部內舉行「陳政務次長正祺惜別會」。經濟部長郭智輝與政務次長何晉滄 、常務次長連錦漳及部𥚃同仁一同出席政務次...

經長郭智輝喊話：拚2027年GDP衝上4萬美元 公務員調薪不只3%

經濟部長郭智輝31日在經濟部政務次長陳正祺惜別歡送會上，對台下經濟部員工喊話：經濟部再拚一點，2027年GDP衝上4萬美...

拚加薪、助生活、顧人民 賴清德分享元旦新制

賴清德總統31日下午分享2025年的新制上路，預計從元旦開始，將有三大類新政策上路，包括最低工資調升、軍公教加薪、基本生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。