AI 續熱、廠商看好比例增 11月製造業景氣分數顯著回升

台灣經濟研究院31日發布11月份製造業景氣調查，整體製造業景氣信號值由10月之11.38分，增加0.91分至11月的12.29分，燈號連續三個月亮出黃藍燈，但漸漸靠向代表持平的綠燈。

台經院表示，儘管全球經濟穩步成長，但製造業經濟數據尚未全面改善，國內受惠於AI產業鏈國際分工與出口需求增加，積體電路與資通產品進口持續強勁，半導體設備購置回升，推升11月進口年增率擴增至雙位數成長，帶動原物料投入指標表現。在經營環境指標方面，也隨著傳產生產與出口表現有所改善，國內製造業廠商看好當月景氣較上月調查明顯增加，有助於經營環境面指標表現，推升製造業景氣信號值回升。

台經院還提到，11月製造業景氣燈號雖仍維持在低迷的黃藍燈區間，但進口年增率明顯上揚，且傳產的生產與出口表現較上月有所改善，提升廠商對當月景氣的信心，帶動原物料投入和經營環境面指標表現，使得11月製造業信號值較10月顯著增加。

不過，台經院也指出，美國新任總統川普即將上任，其競選期間提出多項經貿政策，可能對全球經濟產生程度不一的利弊影響。作為全球終端需求的主要驅動力，美國經貿政策的細節與推行時程將直接影響全球經濟的未來發展。

此外，近期大陸透過加大消費刺激和寬鬆貨幣政策支撐經濟，但房地產市場低迷削弱民眾消費意願，可能抑制其政策效果。同時，若大陸持續將生產過剩的產品輸出他國，減緩內需不足的壓力，導致相關產品競爭加劇，恐對亞洲鄰國的經濟帶來更多負面影響。由於美中是台灣出口的重要市場，兩國的經濟政策不僅牽動全球經濟，也將影響台灣製造業表現，是未來關注的重點。

同時，台經院也提醒，僅管傳產有所復甦，但在化學材料方面，受海外產能排擠效應及歲修與擴廠計畫停產影響，化學品外銷訂單年增率由正轉負，化學材料業生產指數持續衰退，加上國際油價下跌及石化原料供給寬鬆，導致售價面指標疲弱，故11月該產業景氣燈號續為代表衰退的藍燈。且該產業受到大陸市場影響甚至，一旦大陸持續將生產過剩的產品輸出他國，減緩內需不足的壓力，將導致相關產品競爭加劇，恐對亞洲鄰國的經濟帶來更多負面影響，對台灣的化學材料業將更為不利。